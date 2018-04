Helsekontrollen har testet fem bestselgere innen ansiktsmasker som lover å enten forebygge eller fjerne hudormer.

Ansiktsmaskene som ble testet var følgende: Decrusto Peel Off Mask, Nivea Refining Strips, Vita Black Peel Off Mask, Camilla Pihl Gold Mask og en hjemmelaget maske av eggehvite og sitron.

I følge hudterapeut Carine Skjerven lover maskene noe de ikke kan holde.

– Det må mer til enn en maske for å fjerne en hudorm. Og om den klarer å fjerne noe, så er det kun toppen av ormen. Den kommer tilbake etter 24 timer. Det er heller ikke mulig at en maske kan forebygge hudormer, sier Skjerven til Helsekontrollen.

Helsekontrollen har snakket med flere hudterapeuter og hudleger som kan bekrefte dette.

SKEPTISK: Carine Skjerven, hudpleier ved MBC-senteret, forteller at masker ikke klarer å fjerne hudormer. FOTO: Helsekontrollen.

Press fra media

Skjerven jobber som hudterapeut ved lasersenteret MBC, og har analysert huden til testpersonene under testingen. Jentene som testet maskene studerer sammen på Romerike folkehøgskole, ved linjen Kostyme og Teatersminke. De fikk utlevert hver sin maske, så denne testen er ikke vitenskapelig.

Dette er hudormer: Hudormer, eller kommedoner som det heter, skyldes opphopning av talg og keratin i talgkjertelen. Det finnes åpne og lukkede kommedoner.

De åpne er de man kan se med en sort prikk i hudoverflaten, de blir svarte når de reagerer med oksygen. Disse kan man klemme så de kommer ut, da ser de ut som gule små ormer med en sort prikk i tuppen.

Lukkede kommedoner er hvite kuler som sitter lengre ned i huden. Kilde: Carine Skjerven, hudterapeut ved MBV-senteret.

– Jeg får dårlig selvtillit ved å ha uren hud og kviser. Så jeg synes det er viktig å stelle bra med huden sier testperson Oline Trondsdottir Jahren.

Jentene føler det er mye press på at jenter skal se bra ut, og at det er derfor mange bruker ansiktsmasker. De mener også at media kan ha mye av skylden for dette presset.

– De fremstiller en annen virkelighet fordi de redigerer alle bildene og fjerner kviser. Så jeg forstår at man vil bruke sminke for å se like fine ut som de i magasinene, sier Ellinor Vedøy Drageset.

BILDEVENNLIG: Bilder av ansiktsmasker er populært i sosiale medier. Her tar testpersonene og Marte Spurkland en selfie.

Slik ble testen gjort

Huden til testpersonene ble analysert av Skjerven før bruk av masker for å ha et utgangspunkt for testen. Deretter testet jentene hver sin maske for første gang, hvor de nøye fulgte bruksanvisningen. Etter at masken var fjernet sjekket Skjerven huden til jentene igjen. Dette for å se om det hadde skjedd en endring etter én gangs bruk.

– Jeg følte at huden min ble glattere, men jeg vet ikke om den klarte å fjerne hudormene, sier testpersonen Sunniva Haldorsen.

ANALYSE: Hudterapeut analyserte huden til jentene før bruk av ansiktsmasker.

Jentene tok med seg hver sin maske og testet den jevnlig i over en måned før de ble sjekket hos hudterapeut igjen. Denne gangen sammenlignet Skjerven resultatet med første og andre gang hun sjekket jentene. Én av maskene hadde fjernet hudorm, noe alle maskene i utgangspunktet lover å gjøre.

– Nivea Refining Strips klarte å fjerne hudorm, men det er da kun toppen som er oksidert, og hudormen vil komme opp igjen etter noen timer, sier hudterapeuten.

Når den reagerer på oksygen blir den svart.

– Overrasket over resultatet

Decrusto er overrasket over resultatet, og vil påpeke at dette ikke er en dermatologisk test, da det kun er én person som har testet deres maske. De vil understreke at hver enkelt person har forskjellig hudstruktur og man kan derfor oppnå forskjellig resultat.

Nivea er også overrasket over resultatet, da dette er en bestselger i sortimentet. De påpeker at dette ikke er et profesjonelt hudpleieprodukt, men et vedlikeholdsprodukt.

Verken Vita eller Camilla Pihl har svart på våre henvendelser.