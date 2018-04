Tromsø - Strømsgodset 3-1

Gjermund Åsen kunne forlatt Tromsø gratis etter forrige sesong, men trønderen valgte å signere ny kontrakt. Det skal Simo Valakari og Tromsø være glade for, for Åsen spilte en ny stor kamp i 3-1-seieren over Strømsgodset onsdag kveld.

I 4-0-seieren over Ranheim søndag scoret Åsen to mål. I tirsdagens hjemmemøte med Strømsgodset inntok han rollen som servitør og leverte hele tre målgivende.

Tidlig i kampen styrte Runar Espejord inn Åsens skudd til 1-0, før han satte opp Kent Are Antonsen til 2-0 ti minutter før pause. Midtveis i andre omgang fant han Daniel Berntsen foran mål til 3-0.

– Han hadde tilbud fra flere av de største klubbene i Eliteserien i vinter, men han takket nei for å bli med videre på prosjektet til Valakari. For han er det viktig å få spille hver uke, og i dette laget har han fått en rolle som er skreddersydd for hans kvaliteter. På sitt beste er han en av de beste spillerne i Eliteserien, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– At Tromsø fikk signert Åsen på ny kontrakt var ekstremt viktig, og i dag var han nok en gang briljant. Mot Ranheim gjorde han akkurat som han ville, og det gjør han i kveld også, fortsetter Mathisen.

Mathisen og resten av TV 2s eksperter var kritiske til Valakari og Tromsø etter 1-4-tapet for nyopprykkede Tromsø i seriepremieren i Kristiansand.

– Valakari og Tromsø var alt annet enn imponerende i generalprøven mot Bodø/Glimt, og de var like ille mot Start i første runde. Selv om vi alle mente Tromsø spille naivt og med for høy risiko mot Start, har Valakari bare fortsatt i samme spor. Det er fantastisk å se når det fungerer, sier Jesper Mathisen.

Tromsø kunne økt ledelsen mot slutten av kampen, men det var i stedet Amahl Pellegrino som reduserte til 1-3 for Godset. Det ble også sluttresultatet. Et stort skår i gleden for Tromsø var at kaptein Simon Wangberg måtte ut med skade mot slutten av oppgjøret.

Ranheim vant for øvrig 2-1 borte over Sandefjord i Eliteserien onsdag.