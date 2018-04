Ingen andre partier har like trofaste velgere som Rødt. Partiet får tidenes høyeste oppslutning på aprilmålingen Kantra TNS har laget for TV 2 med 5,4 prosent.

Tallet er så høyt at Bjørnar Moxnes knapt hadde drømt om det. Han håpet å bryte sperregrensen. Det har partiet bare gjort en gang tidligere, i starten av valgkampen i fjor høst. Men partiet Jonas Gahr Støre knapt ville ta i med ildtang før valget samlet opposisjonen med mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug og har stått i front i kampen mot Acer som har skapt sterkt engasjement i fagbevegelsen. På mange måter har de to sakene legitimert Rødt som et etablert parti.

Partiet mister noen få av sine tidligere velgere til SV, men henter flere tilbake. Samtidig stjeler de rundt 30.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet i fjor høst. I tillegg til flere tidligere hjemmesittere.

Også SV vokser til den høyeste oppslutningen siden våren 2009. Selv om andelen lojale velgere går ned, viser 8,7 at SV henter rundt 40.000 tidligere AP-velgere. Partiet henter også velgere fra De Grønne, Senterpartiet og Venstre, i tillegg til flere som satt hjemme ved valget i fjor høst.

For Arbeiderpartiet er fremgangen for partiene til venstre for dem et problem. Rødt og SV stikker nemlig av med over 70.000 tidligere Ap-velgere. Da hjelper det lite for Jonas Gahr Støre at 68 prosent av velgerne fra i fjor høst er lojale. Samtidig mister de nemlig også fortsatt noen flere tidligere velgere til de borgerlige enn de henter fra regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet mister oppslutning blant de unge og det er bare nord for Dovre partiet går frem. 24,1 er fortsatt langt bak historiens nest dårligste valgresultat på 27,4 prosent.

Fremskrittspartiet går frem 16,2 prosent etter at Listhaug-saken har lagt seg. rett nok viste spontanmålingen den dagen hun gikk av over 20 prosent, men partiet har stabilisert seg på et langt høyere nivå enn tidlig i mars.

80 prosent av Frps velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag, mens et var 70 prosent for en måned siden, og 90 prosent den dagen Listhaug gikk av. Partiet øker oppslutningen blant menn, men går noe ned blant kvinner. Frp øker blant de unge og de eldre og partiet mister færre tidligere velgere til Høyre.

Det er også årsaken til Høyres tilbakegang til 26,4. Fortsatt er partiet klart størst, for sjuende måned på rad. 79 prosent av velgerne fra i fjor høst sier de vil stemme Høyre i dag. Lekkasjen til Frp øker noe, samtidig som det er flere tidligere høyrevelgere som setter seg på gjerdet.

KrF sliter med velgertekket. Fire av sju målinger etter valget er under sperregrensen, også denne med 3,7 prosent. Sju av ti velgere er lojale, men KRF henter som vanlig svært få nye velgere. KRF mister nok en gang tre ganger så mange velgere til Høyre og Frp som de gjør til Arbeiderpartiet.

Venstre faller for første gang siden valget under sperregrensen med 2,8. Tallet kan synes lavt for partiet som har hatt grei avstand ned til 4-streken på de fleste målingene, men som har vært over sperregrensen, men bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne er lojale.

Venstre mister klart flest velgere til Høyre, og henter denne gang svært få nye velgere. Derfor havner de under streken og ville kun fått inn Trine Skei Grande fra Oslo på Stortinget.

Også i mai og juni i fjor fikk venstre 2,8 prosent på målingene, mens valgresultatet endte på 4,4 prosent.

Senterpartiet er også i motgang. 9,0 er det laveste tallet siden januar i fjor, før oppturen foran stortingsvalget startet for alvor. Andelen lojale velgere er på 62 prosent, det laveste på lang tid. Senterpartiets oppslutning faller blant menn, den faller blant både unge og eldre velgere. Partiet går tilbake på Østlandet og nord for Dovre. Tilbakegangen kommer mens de andre partiene som har markert tydelig motstand mot Acer går markant frem.

De Grønne får 2,9 og ligger stabilt under sperregrensen.

Et stortingsvalg nå ville gitt 86 til venstresiden, med Rødt over streken og 10 mandater. Det illustrerer hvor lang veien til makt kan virke for Jonas Gahr Støre. Bare med både KrF og Venstre under sperregrensen og Rødt så langt over 4-streken har han og venstresiden fått flertall for første gang etter valget.