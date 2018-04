– Når man leser tiltalen, kan man få inntrykk av at du er farlig. Er du det?

– Nei, jeg er ikke det. Jeg skjønner at det kan oppfattes sånn, men det var en rekke forhold som gjorde at det endte slik det gjorde.

– Det var veldig situasjonsbestemt, og jeg kommer ikke til å havne i en slik situasjon igjen. Jeg har lært av mine feil.

Det svarer mannen i 20-årene som har erkjent både drap og likskjending i den såkalte «Koffertsaken».

29. april i 2016 skjedde to store nyhetshendelser i Norge. Den ene tok det meste av pressens oppmerksomhet: Helikopter-ulykken på Turøy.

Men noen timer før helikopteret gikk ned utenfor Bergen, gjorde politiet et makabert likfunn utendørs i den stille og rolige drabantbyen Ammerud i Oslo.

Øks og kniv

To menn og en kvinne, alle i 20-årene, møter tirsdag i Oslo tingrett.

Mennene er tiltalt for å ha drept en mann i 30-årene i en leilighet på Ammerud. Det skal ha blitt ulike gjenstander under drapshandlingen, blant annet øks og kniv. Offeret døde til slutt av blodtap og pustevansker.

Selve drapet skjedde i en leilighet i en blokk på Ammerud, mener politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Alle de tre er tiltalt for å ha partert liket, pakket det ned og fraktet det ut. Kvinnen er i tillegg tiltalt for ikke å ha hjulpet offeret da han ble påført den dødelige volden.

I tiltalen skriver påtalemyndigheten hva de mener at skjedde før, under og etter drapet.

Morbide detaljer

Avdøde ble trolig drept to dager før han ble funnet. Døden inntraff ifølge tiltalen ved halv seks-tiden onsdag 27. april.

Etter drapet begynte likskjendingen. I tiltalen står det at de tre brukte en vinkelsliper til å partere liket i et tyvetalls deler, men de involverte sier at det var en øks.

Statsadvokaten sier at han vil komme nærmere tilbake til dette spørsmålet når saken begynner.

I ett og et halvt døgn jobbet de med å partere liket i inne i boligen. Deretter skal de ha forsøkt å vaske vekk spor.

Tatt på fersken

Natt til fredag 29. april 2016, trolig ved tre-tiden, var parteringen ferdig. Liket var pakket ned i en koffert, bager og plastposer. De hadde bestemt seg for å frakte kroppen ut og dumpe det i et skogholt.

Mennene hadde imidlertid store problemer med å frakte med seg den tunge lasten. Hjulene og håndtakene på kofferten knakk. Timene gikk og morgenrushet begynte. Flere ble vitner til at to menn gikk og veltet på en ødelagt koffert, blant forbi en skole og en barnehage.

En kvinne som var på vei til jobb skal ha hjulpet dem et kort stykke, uvitende om hva kofferten inneholdt.

Kriminalteknikere satte opp flere telt ved steder der de gjorde interessante funn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Til slutt var det noen som meldte fra til politiet. Et vitne mistenkte at de to gikk og bar på tyvegods.

Fire timer og førti minutter etter at de forlot leiligheten, ble de pågrepet. Da var klokken 07.40 fredag morgen. De to mennene hadde ikke klart å frakte lasten mer enn rundt 600 meter fra blokka.

Da politibetjentene gikk gjennom det de trodde var tyvegods, ble det slått full drapsalarm.

Har forklart seg om motiv

Politiet har etterforsket bredt for å kartlegge hva som kan være motivet for drapet.

Det er blitt forklart at avdøde hadde underslått mindre mengder hasj. Dette skal ha ført til en konfrontasjon, som ledet videre til den dødelige volden.

​Status nå er at en mann (26) har erkjent drapshandlingen og parteringen. Den andre mannlige tiltalte (28) nekter for å ha begått drapet og likskjendingen, selv om han er tiltalt for dette. Han erkjenner imidlertid at han var med på frakte likdelene ut av boligen.

– Min klient erkjenner at han innledningsvis øvet vold mot avdøde. Han skal ha slått ham med en flaske, men etter dette ga han seg, sier 28-åringens forsvarer, Benedict de Vibe.

– Hva tenker han selv om det han har vært med på?

– Han synes det er helt forferdelig. Han har vanskeligheter med å forklare hvordan situasjonen eskalerte slik den gjorde, sier Vibe, som opplyser at det har vært mye rus inne i rus.

Advokat Benedict de Vibe forsvarer en 28-åring som er tiltalt i saken. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Den 29 år gamle kvinnen, som påtalemyndigheten mener deltok i parteringen og som ikke skal ha hjulpet avdøde mens han var i nød, nekter straffskyld etter tiltalen. Det opplyser kvinnens forsvarer, Heidi Ysen, til TV 2.

Derfor parterte han liket

TV 2 har vært i Ila fengsel og truffet 26-åringen som har tatt på seg skylden for drapet.

Mannen ønsker ikke å stille til et vanlig intervju og han ønsker ikke å bli fotografert. Han har imidlertid gått med på å svare skriftlig på spørsmålene TV 2 har stilt ham.

26-åringen ser frem til å komme i gang med rettssaken på tirsdag.

– Samtidig er det sider ved saken som er vanskelig. Jeg ser ikke frem til å forklare meg og til å møte de etterlatte, sier han.

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum hvor den tiltalte 26-åringen sitter varetektsfengslet i påvente av straffesaken. Foto: NTB Scanpix

– Hvorfor drepte du ham?

– Det er sammensatt, men det enkle svaret er at jeg ble voldsomt sint, og det ble svart for meg.

– Hvorfor valgte du å partere liket?

– Jeg var kraftig rusa, og jeg befant meg i en blokkleilighet. Der og da så jeg ingen annen mulighet enn å forsøke å skjule forbrytelsen, svarer tiltalte.

Politiet fikk sjokk

– Hvordan reagerte politiet da dere ble tatt?

– Vi ble tatt utendørs, og vi hadde nok pådratt oss en del oppmerksomhet. Pågripelsen foregikk stille og rolig, men politiet fikk nok sjokk da de oppdaget hva vi hadde med oss.

26-åringen sier at han angrer fordi handlingene hans har rammet mange uskyldige mennesker.

Før drapet virket den tiltalte å leve et ganske så normalt liv. Frem til januar i 2016, fire måneder før drapet, hadde han fast jobb og normalt inntekt. Han bodde i den aktuelle leiligheten på Ammerud da han i begynnelsen av 2016 dro utenlands.

Da han kom tilbake, tok det bare dager før drapet skjedde.

Liker ikke å sone med pedofile

– Har du tenkt på hvorfor det gikk som det gikk?

– Ja, det har jeg tenkt mye på. Jeg tror jeg har funnet en del svar, sier han.

Tiltalte sier at han havnet i denne situasjonen på grunn av flere uheldige omstendigheter og at det er fortjent at han sitter i fengsel.

Livet bak murene beskriver han som kjedelig, ensformig og kontrollert, men enkelt. Han tar utdanning innen et håndverkeryrke.

– Man slipper å tenke selv og alt legges til rette for deg. Man burde fått mer ansvar, tillit og muligheter. Den største belastningen er så ha så mange sedelighetsdømte rundt seg nesten hele tiden, sier 26-åringen.

Advokat Øyvind Øyvind Bratlien forsvarer den tiltalte mannen.

– Jeg opplever at han angrer og at angeren favner vidt. Drapet var helt unødvendig og meningsløst og skjedde i affekt, sier Bratlien.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien bistår 26-åringen som erkjenner straffskyld på samtlige tiltalepunkter. Foto: NTB Scanpix

Risikerer forvaring

Begge de tiltalte mennene risikerer å bli sittende lenge i fengsel. Aktor, statsadvokat Alvar Randa, har tatt forbeholdt om det kan bli lagt ned påstand om forvaring.

– Bakgrunnen er sakkyndige vurderinger som tilsier at det kan være en økt risiko for ny og grov vold, og da man må vurdere om forvaring er riktig reaksjon, sier Randa, som betegner drapssaken som brutal.

26-åringens forsvarer, Øyvind Bratlien, mener det er gode grunner til at hans klient ikke bør idømmes forvaring.

– Forvaringsstraff bør anvendes med forsiktighet. Min klient levde et forholdsvis normalt liv og var i jobb frem til ca fire måneder før drapet. Han er ikke tidligere domfelt for alvorlige forbrytelser. Han skal sone en lang straff. Når en forvaringsstraff er nesten innholdsløs for denne type lovbrytere, mener jeg at forvaring åpenbart er uhensiktsmessig, sier Bratlien.

Halldis Winje, som representerer familien til den avdøde mannen, ønsker ikke å kommentere tiltalen før saken kommer opp for retten.

Hovedforhandlingen varer frem til 9. mai.