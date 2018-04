Se avgjørelsen i vinduet over!​

Storhamar - Lillehammer 4-2 (4-1)

Storhamar hadde alt i sine hender foran onsdagens femte finalekamp i sluttspillet mot Lillehammer.

Med seier i tre av de første fire kampene var det nok å vinne dagens hjemmekamp i CC Amfi. Det skulle vise seg at den oppgaven var svært overkommelig, og Storhamar vant til slutt 4-2.

Lillehammer åpnet best da Martin Ellingsen stilnet hjemmefansen, men mål av Svensson, Berglund og Nicholls skapte trygghet blant Hamar-tilhengerne. Lillehammer fikk en redusering, men nevnte Nicholls fastsatte til 4-2 og «Bøtta» for Storhamar.

– Dette sluttspillet har vært en parademarsj for Storhamar-laget. De har nærmest vunnet alt de har stilt opp i og er har virkelig fortjent denne seieren. De har nok overgått manges forventninger og har vært bunnsolide, sa TV 2s kommentatorer Bjørn Erevik og Espen Ween etter sluttsignalet gikk.

Med seieren i sluttspillet sikret Fredrik Söderström og Storhamar seg «The Double» etter å ha vunnet grunnserien før sluttspillet også.

– Det er helt fantastisk. Gutta gjorde en utrolig jobb, og vi kunne ikke vært lykkeligere nå. Det er uforklaring, og jeg er tom for ord. La oss fortsette denne rekken, sa den store stjernen Kodie Curran til TV 2 etter kampen.

– Vi er utrolig takknemlig for å være trenere for et slikt lag. Det er så mye kraft og kreativitet i dette laget. Det her er et minne for livet, sa Storhamars trener Fredrik Söderström etter seieren.

Nervøs start

Det var et tydelig preget Storhamar som ble presset tilbake fra start i CC Amfi. Lillehammer var tydelig bevisst på hva som gjaldt. Kun seier var godt nok for at hvittrøyene skulle fortsatt ha mulighet til å ta hjem sluttspillseieren.

Etter drøyt halvspilt første periode ble det fullstendig still på Hamar. Martin Ellingsen fikk en fantastisk pasning fra Stian Nystuen og var alene igjennom. 19-åringen gjorde ingen feil alene med Östlund og sendte Lillehammer i føringen.

Kodie Curran var som vanlig en svært sentral skikkelse for Storhamar, og fikk en enorm sjanse da han banket pucken i tverrliggeren da hjemmelaget spilte i overtall fem minutter før pause.

Storhamar maktet ikke å score i det første overtallet, men da Lillehammer ga hjemmelaget en ny mulighet takket de for det. Victor Svensson var på rett plass til rett tid da han pirket inn utligningen på en retur rett foran Bengtsbergs mål.

– Det er alltid deilig å score. Vi har slurvet altfor mye, og vi spiller en dårlig periode. Det kan hende vi får litt høye skuldre, og må ta oss sammen til andre, sa målscorer Victor Svensson etter første periode.

Berglund-mål

Storhamar så ut til å ha lært av starten på den forrige perioden. For bare to minutter ut i andre periode hadde hjemmelaget snudd kampen. Jacob Berglund fikk, etter mye frem og tilbake, pucken og limte skuddet opp i vinkelen. Protestene var store fra Lillehammer-leieren da de mente at Kodie Curran skulle hatt en utvisning i forkant av målet, noe TV-bildene også viste kunne være korrekt.

Lillehammer fortsatte å mane på for å få utlignet, men Östlund stod fantastisk i Storhamar-målet og hindret bortelaget mål. På et tidspunkt hadde svensken mistet kølla, men klarte allikevel å redde forsøket fra hvittrøyene.

Så var det Storhamars tur til å spre salt i det åpne såret til Lillehammer, og målscorer Jacob Berglund sendte i vei en presis pasning på køllebladet til Josh Nicholls. Kanadieren var sikkerheten selv alene med Bengtsberg og satt kontant inn 3-1 med 50 sekunder igjen av midtperioden.

– Nicholls fortsetter sin enorme seiersferd i sluttspillet, og banker inn sitt åtte mål på elleve kamper i årets sluttspill.

Bortelaget hadde nærmest ingenting å by på de første ti minuttene av tredje periode, og det så ut som at Storhamar skulle ta med seg seieren. Da dukket Sondre Bjerke opp og banket inn den livsviktige reduseringen som ga liv i kampen med ni minutter igjen.

Josh Nicholls slukket alt av håp da han fastsatte til 4-2 i det åpne buret da Lillehammer hadde tatt ut sin målvakt for å provosere frem en scoring. Storhamar tok dermed sin første sluttspillseier siden 2008, etter å ha slått Lillehammer 4-1 i kamper.