Se målet øverst og døm selv!

Premier League bekrefter onsdag i en pressemelding at Harry Kane er kreditert for 2-1-målet for Tottenham mot Stoke.

Christian Eriksen sto oppført som målscorer, men Kane hevdet hardnakket at han var sist på ballen. Tottenham valgte å klage inn avgjørelsen, og et panel på tre personer har sett på repriser av målet og kommet frem til at Kane er målscorer.

Dermed er Harry Kane fire mål bak Mohamed Salah på toppscorerlisten. Liverpools egyptiske målmaskin var raskt ute med å kommentere avgjørelsen.

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) 11. april 2018

– Wow! Virkelig? skriver han på Twitter.

Virgil van Dijk har delt Salahs Twitter-melding med to emojier som vitner om at nederlenderen er oppgitt over panelets avgjørelse. Også Trent Alexander-Arnold og Georginio Wijnaldum kastet seg på.

Salah er toppscorer i Premier League med 29 mål. Kane har 25 fulltreffere.

Leicester-spiss Jamie Vardy har også lagt ut en melding på Twitter:

😂😂🤨🤨🤷🏼‍♂️ — Jamie Vardy (@vardy7) 11. april 2018

Christian Eriksen svingte inn et frispark på stillingen 1-1 mot Stoke. Det så ut til å ha gått gjennom hele feltet og i mål, men Kane mente han var borti ballen. Stjernespissen reiste armen i været, og lagkameratene – inkludert Eriksen – gratulerte ham med scoring.

Premier League konkluderte imidlertid med at det var dansken som hadde scoret. Harry Kane har hele tiden vært klar på at han faktisk var borti ballen. Han mener at han touchet den med skulderen før den gikk inn.

– Jeg sverger på min datters liv at jeg var borti ballen, men det er ingenting jeg kan gjøre, sa Kane i en video på sosiale medier søndag.