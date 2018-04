Fredag publiserte Det norske kongehus en melding på sin nettside hvor de gikk hardt ut mot ukebladet Se og Hør. ​

Kronprinsparet reagerte på et oppslag ukebladet nylig hadde om kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høiby (21) og hans kjæreste Juliane Snekkestad.

På forsiden ble Tønsbergjenta omtalt som «Playboy-modell».

I tillegg til å kritisere Se og Hørs fremstilling av Snekkestad, skrev Kongehuset blant annet følgende:

«Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv - noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert».

– Man må velge

Jon Wessel-Aas, advokat med blant annet ytringsfrihet og personvern som spesialområder, mener Borg Høiby og Kongehuset må bestemme seg for hva og hvem 21-åringen er.

Til Dagbladet bekrefter assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved hoffet at Det kongelige hoff ved enkelte anledninger har dekket hans utgifter der han har deltatt som del av familien i offisielle sammenhenger.

Dette, sammen med flere andre faktorer, gjør at kravet om fullstendig privatliv er problematisk, mener Wessel-Aas.

– Med en mor som er kronprinsesse så må man velge. Man kan ikke være med på offisielle tilstelninger som assosiert medlem av hoffet, få dekket utgifter og samtidig kreve å bli behandlet som en hver privatperson, sier Wessel-Aas til TV 2.

Han understreker at alle, selv de som har en offentlig rolle, har et område som er privat og som pressen og offentligheten ikke kan grave i.

Det at Borg Høiby selv velger å dele bilder og informasjon åpent, blant annet på Instagram og gjennom sitt klesmerke, gjør ifølge advokaten at han likevel må tåle et visst søkelys.

– Han må litt lettere tåle at man omtaler ting som er gjort kjent av ham selv, men han har også et krav på at pressen ikke graver i de mer intime og private detaljene rundt hans eller samboerens liv. Hittil mener jeg pressen ikke har gjort noe annet enn det som er godt innenfor pressefriehten, sier Wessel-Aas.

– Merkelig at hoffet snakker på hans vegne

Advokaten betegner likevel det faktum at det er Kongehuset som snakker på vegne av Marius Borg Høiby som en slags selvmotsigelse.

– Det er litt pussig og paradoksalt. Vi snakker om en mann på 21, som er tre år eldre enn myndighetsalderen i Norge, og så er det altså det kongelige hoff som snakker på hans vegne samtidig som de ber pressen og omverdenen se på ham som om han ikke har noe med hoffet å gjøre og ønsker å leve i fred. Det er litt merkelig, mener advokaten.

Løsningen på paradokset, mener Wessel-Aas er at Marius Borg Høiby uttaler seg selv.

– Han kan vel også snakke for seg selv. Det tror jeg hadde vært en fordel her, hvis han har noe på hjertet.

Kongehuset ønsker ikke å kommentere innholdet i denne artikkelen.

​