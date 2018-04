– Jeg tok hjertescreening for første gang for 15 år siden, sier Ole Einar Bjørndalen.

Skiskytterkongen, som nylig la karrieren på hylla på grunn av hjerteflimmer, har tatt hjertescreening i Italia mange ganger. Da han bodde i Østerrike, like ved grensa til Italia, gjorde han det hvert år.

– Det var veldig betryggende, særlig når jeg hadde hjerteflimmer. Jeg fikk en fin utredning på at det var under kontroll, også fikk jeg mange råd av gode leger på det området, forteller Bjørndalen.

I Italia er alle idrettsutøvere, både profesjonelle og mosjonister, lovpålagt å ta hjertescreening en gang i året.

– Burde det vært slik i Norge også?

– Jeg mener vi skulle tatt mer helsetester enn det som blir gjort i Norge. Mange trener knallhardt, jeg tror man kunne hatt godt av å vite mer om sin egen helsetilstand, sier Bjørndalen.

Omstridt italiensk praksis

I Italia har utøvere vært pålagt hjertescreening helt siden 1982.

– Elektrokardiogrammet (screening) er et veldig enkelt verktøy som kan oppdage hjertepatologier og strukturelle hjertesykdommer, forteller den italienske legen Stefano Castelli, som har jobbet i den Italienske olympiske komité i mange år.

Han forteller at dersom de har mistanke om hjertefeil hos en utøver, blir han eller hun ekskludert fra konkurranse.

– Blant disse har vi fått en signifikant reduksjon av hjertedød, sier Castelli.

Men den italienske praksisen er omstridt.

– I USA, der man også er veldig opptatt av dette, har de landet på at screening av alle idrettsutøvere ikke er en fornuftig strategi. Og i Norge har vi heller ikke gått ut med en anbefaling av regelmessig hjerteundersøkelse av idrettsutøvere, sier lederen for Olympiatoppens medisinske avdeling, Roald Bahr til TV 2.

Først og fremst skyldes dette at det fortsatt er svært vanskelig å oppdage hjertesykdommer ved hjertescreening.

– Hvis det fantes en test som kunne avdekke hvem det er som vil få hjertestans, eller hjertedød så ville vi selvfølgelig brukt den testen.

– Men den finnes ikke?

– Per i dag finnes det ikke en så enkel test, sier Bahr.

Redd man stanser lovende idrettskarrierer

​Flere forskere TV 2 har vært i kontakt med er enige med Bahr. I kardiologmiljøet over hele Europa er man i tillegg bekymret for at man står i fare for å stanse lovende idrettskarrierer på feil grunnlag etter screening. Fordi det er så vanskelig å skille et toppidrettshjerte, fra et hjerte med en medfødt genfeil.

Italienske Castelli innrømmer at deres metode ikke er feilfri. Men han mener det er verdt å heller ekskludere en utøver for mye, enn å miste en ekstra til hjertedød.

– Hvis vi er litt konservative og strenge når vi har mistanke om hjertefeil, syns jeg det er bra for å avverge tragiske dødsfall, sier Castelli.

At screening ikke alltid fungerer opplevde man da Fiorentinas kaptein David Astori døde i starten av mars.

– Vi har stadig vekk fotballspillere på øverste nivå rundt om i Europa som faller om med hjertestans, og noen av dem overlever heller ikke. Alle disse har vært screenet, sier Bahr.

Alle utøverne som er kandidater til sommer, eller vinter-OL får tilbud om en total helsescreening, der hjertetesting er en av elementene som blir undersøkt ved behov. Og på Olympiatoppens hjemmesider er det lagt ut informasjon til de utøverne som ikke er omfattet av dette tilbudet.

Bahr er opptatt av at det er langt enklere virkemidler enn hjertescreening som er viktigst for å redde liv.

– Vi mener at det viktigste man gjøre for å redde liv er at alle lærer seg hjerte og lungeredning. Så vet vi i tillegg at det er en stor fordel om det finnes en automatisk hjertestarter i nærheten. Det burde vi hatt enda flere av på de ulike anleggene, sier Bahr.