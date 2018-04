De hvite hjelmene, som også omtales som sivilforsvarsstyrker, består av syrere som blant annet driver frivillig søk- og redningsarbeid i de opprørskontrollerte områdene og dokumenterer angrep fra regimet og dets allierte. Den beskrivelsen er den russiske hæren sterkt uenig i.

– De motbydelige «hvite hjelmene» opptrer utelukkende som en terroristorganisasjon og har nok en gang iscenesatt for kameraene et «kjemisk angrep» på de sivile i Douma, sier den russiske generalløytnanten Viktor Poznikhir på en pressebrifing i Moskva onsdag.

Utplasserer militærpoliti

Russland kommer torsdag til å utplassere militærpoliti i den syriske byen Douma, som var åstedet for et påstått kjemisk angrep mot sivile sist helg, opplyser hæren.

Utplasseringen i småbyen utenfor Damaskus er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, hevder den russiske generalløytnanten Viktor Poznikhir onsdag. Russerne skal bidra til å opprette lov og orden, samt organisere bistand til lokalbefolkningen, opplyser han. Samtidig hevder hæren at situasjonen i Øst-Ghouta, regionen som Douma ligger i, er «fullstendig stabilisert».

– Per i dag har 60.000 mennesker vendt tilbake til sine hjem.

Hvor mange russiske soldater som skal sendes til Douma, eller hvor mange som er i Øst-Ghouta fra før, er ikke kjent.

Øst-Ghouta var kontrollert av ulike syriske opprørsgrupper fra 2013 fram til i vår. Det syriske regimet gjenerobret området i en storoffensiv som startet i februar og som har krevd flere tusen menneskeliv.

Putin: – Situasjonen blir mer og mer kaotisk

Samtidig sier Russlands president Vladimir Putin at verdenssituasjonen er bekymringsfull, men at sunn fornuft forhåpentligvis vil seire til slutt.

– Verdens tilstand er nødt til å føre til bekymring. Situasjonen i verden blir mer og mer kaotisk, men vi håper likevel at sunn fornuft vil vinne til slutt, og at internasjonale relasjoner vil ta en konstruktiv vei, sa Putin onsdag.

Uttalelsen ble gitt under et møte med nye ambassadører i Moskva og kommer etter at USA truet med å avfyre raketter mot Syria som følge av det påståtte kjemiske angrepet i Douma utenfor Damaskus.

Samme dag sa Putins talsmann, Dmitrij Peskov, at Kreml ikke kommer til å delta i det han kalte «Twitter-diplomati».

– Vi støtter seriøse tilnærminger. Som alltid mener vi at det er viktig å ikke iverksette tiltak som kan ødelegge en allerede skjør situasjon, sa Peskov ifølge russiske nyhetsbyråer.

Tidligere onsdag tvitret USAs president Donald Trump at Russland bør gjøre seg klar til de «fine, nye og smarte» missilene som USA har tenkt å skyte mot Syria.

NTB/TV 2