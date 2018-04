Det er Vest politidistrikt som opplyser om ulykken i 15-tiden onsdag ettermiddag.

Ifølge politiet skal en person være fastklemt i personbilen.

Helse Førde AMK skriver på Twitter at det dreier seg om en alvorlig trafikkulykke og at to personer er involvert.

Veien er helt stengt på ulykkesstedet.

