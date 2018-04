Klokken hadde såvidt bikket fire på ettermiddagen den 4. juni i fjor. Totalt åtte menn i slutten av tenårene og tidlig i 20-årene tok seg inn i bingohallen på Ensjø i Oslo.

Ifølge politiet angrep de to personer som befant seg der inne.

Mannen i 20-årene, som angrepet gikk hardest utover, er en slektning av en kjent person i Oslos kriminelle miljø.

Politiet mener at de åtte tiltalte hadde ulike roller i angrepet. Det var VG som først omtalte tiltalen.

Tiltalt nummer én skal ha hugget det ene offeret i hodet og kroppen flere ganger med en machete. Offeret ble påført flere dype kutt, avkuttede sener og brudd i båtbenet i høyre hånd. I tillegg fikk han kuttskader ved kneet og i bakhodet.

Etter hva TV 2 forstår, ble en finger nær kappet av da offeret forsøkte å beskytte hodet mot machete-huggene.

Tiltalen: Slik var rollene

Tiltalt to: Skal ha stukket offeret i i låret med kniv.

Skal ha stukket offeret i i låret med kniv. Tiltalt tre: Skal ha slått offeret i hodet med et knokejern og/eller stukket ham med en kniv.

Skal ha slått offeret i hodet med et knokejern og/eller stukket ham med en kniv. Tiltalt fire: Skal ifølge tiltalen ha tatt med seg en golfkølle til angrepet. Politiet mener han sto i døråpningen mens hendelsen pågikk.

Skal ifølge tiltalen ha tatt med seg en golfkølle til angrepet. Politiet mener han sto i døråpningen mens hendelsen pågikk. Tiltalt fem: Var en del av gruppa. Er tiltalt for blant annet å ha tatt med seg kjetting til bingoen.

Var en del av gruppa. Er tiltalt for blant annet å ha tatt med seg kjetting til bingoen. Tiltalt seks: Sto ifølge politiet i døråpningen og holdt døren åpen mens volden ble utøvd.

Sto ifølge politiet i døråpningen og holdt døren åpen mens volden ble utøvd. Tiltalt syv: Skal ha slått det andre offeret flere ganger i hodet. Dermed kunne han ikke hjelpe kameraten sin som ble angrepet av machete.

Skal ha slått det andre offeret flere ganger i hodet. Dermed kunne han ikke hjelpe kameraten sin som ble angrepet av machete. Tiltalt åtte: Skal ha kastet en glassflaske mot offeret etter at han ble skadet med en machete, men han skal ikke ha truffet med kastet.

Konflikt i kriminelt miljø

Tiltalt nummer én, to, fem og syv er også tiltalt for å ha oppbevart amfetatin og hasj.

Alle de tiltalte er kjente for politiet fra tidligere. Samtlige har tilknytning til et miljø på Tøyen.

– Når det gjelder et eventuelt motiv for angrepet, mener politiet at selve voldshendelsen knytter seg til en konflikt i mellom personer i dette miljøet på Tøyen, sier politiadvokat Christine Solberg til TV 2.

– Politiet ser på dette som en svært alvorlig sak, noe som gjenspeiles i tiltalebeslutningen fra statsadvokaten i Oslo, sier hun.

– Rått og brutalt

Bistandsadvokaten til mannen som ble hardest skadd i machete-angrepet, Jan Christian Kvanvik, sier til TV 2 at hans klient har fått varige mén.

– Det synes rimelig klart at han er påført skader av varig art, og som vil skape besvær for ham i fremtiden. Han har vært utsatt for et særdeles rått og brutalt overfall, sier Kvanvik.

Advokat Jan Christian Kvanvik bistår mannen i 20-årene som ble hardest skadd i bingo-angrepet. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Det er åtte angripere mot to ofre, men det har åpenbart gått hardest utover min klient.

– Vet han hvorfor han ble angrepet?

– Nei, det er noe han undrer seg over, sier Kvanvik.

Forsvarerne til de tre mennene, som politiet mener hadde mest sentrale roller, ønsker foreløpig ikke å kommentere tiltalen.

Saken kommer opp for Oslo tingrett i august.