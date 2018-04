Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny!

Jeg er den heldige leasingdisponenten av en ny Mini Countryman Plug-in hybrid. På tross av at denne bilen ikke er blant de med lengst elektrisk rekkevidde, opplever jeg at bensinmotoren nesten ikke er blitt brukt siden første langtur. De aller fleste turer blir helelektriske.

I likhet med at bremser og air-condition må brukes for å holde dem i stand, mistenker jeg at for lite bruk av bensinmotoren i en slik bil kan være uheldig. Har du noe tommelfingerregel for hvor ofte bensinmotoren bør tas i bruk, og hvor ofte den bør kjøre seg varm?

Benny Svarer:

Heisann – og gratulerer med fin bil! Denne har jeg ikke kjørt ennå, men gleder meg til å prøve den etter hvert.

Om jeg ikke tolker spørsmålet ditt helt feil, forstår jeg at du har veldig mye småkjøring. Genialt! Det er jo da en slik bil virkelig fungerer aller best og gjør mest nytte for seg.

For med 224 hestekrefter, firehjulsdrift og 0-100 km/t på bare 6,8 sekunder tror jeg nemlig ikke at bensinmotoren skal gå veldig mye for å øke det offisielle forbruket på bare 0,21 l/mil – ganske mye ...

Så til spørsmålet ditt om hvor lite bensinmotoren på en slik bil kan gå uten å ta skade. Det finnes neppe noen fasit på akkurat det, men jeg har i alle fall noen tanker rundt det – som jeg håper ikke er helt på jordet.

Tidligere hadde jo biler forgasser, choke og ikke så veldig avanserte tenningsanlegg. Dette gjorde at de var veldig avhengig av å bli skikkelig varmkjørte med tette mellomrom. Hvis ikke, ble de det vi ofte kalte "daukjørte".

Det vil si at de sotet ned. Både på stempeltopper, ventiler, tennplugger og eksoskanaler etc.

Ladbar hybrid: Slik halverte Per utgiftene til drivstoff

En ladbar hybrid, som Mini Countryman, fungerer aller best med hyppig lading og ikke alt for lange turer om forbruket skal holdes nede.

Står seg ikke ihjel

I dagens moderne biler er det mye mer avanserte og datastyrte systemer som holder orden på de fleste tingene. Alt fra eksos- og kjølevanntemperatur, til lufttemperatur, oksygeninnhold i eksosen, hvor tynn luften er – ja egentlig det aller, aller meste. Drivstoffmengde og tenning styres og fintunes ut fra dette.

Slik sett er ikke dette med nedsoting og "daukjøring" lengre noe stort tema. Det er vel knapt et tema overhodet. Men det er jo fortsatt slik at alle maskiner, enten det er bilmotorer eller andre ting, som regel har best av å gå noe. Kanskje mest for smøringens skyld. Vi kjenner jo alle til uttrykket "stått seg i hjel" .

Men tilbake til din ladbare Mini hybrid tror jeg ikke du behøver å ha noe dårlig samvittighet overhodet om bensinmotoren ikke går så ofte. Er du på noen lengre turer slik at motoren går sammenhengende i en halvtime eller mer noen få ( la oss si fire-fem, bare for å ha et tall...) ganger i året, så er jeg helt sikker på at det holder i massevis. Det skal denne bilen fint tåle.

Ønsker deg lykke til med hybridlivet og fortsett med å være flink til å lade. Da sparer du både miljø og penger!

Ladbar hybrid: – Jeg er sjokkert over forbruket!

