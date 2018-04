Høgmo forsvarer Ødegaard-bruken: – Han leverte og bidro til at vi nesten gikk til EM

TIDLIG MED: Martin Ødegaard debuterte på landslaget under Per-Mathias Høgmo som 15-åring. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Per-Mathias Høgmo innrømmer at man diskuterte bruken av en ung Martin Ødegaard på A-landslaget, men er glad for at supertalentet fikk slippe til.