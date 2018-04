​I kveld kan Storhamar avgjøre NM-finalen mot Lillehammer. Hamarsingene leder 3-1 i finalekamper og med seier hjemme på CC Amfi i kveld, vinner de sin første NM-tittel på ti år.

Et skår i gleden er imidlertid at trener Fredrik Söderström kobles til moderklubben Leksand. Kilder TV 2 sporten har snakket med i både Norge og Sverige mener å vite at Söderström er et hett tips til å ta over som trener i den svenske klubben.

Leksands nåværende trener, Leif Carlsson, klarte ikke å ta klubben opp igjen til SHL i år, Sveriges øverste nivå. Nå går ryktene i svenske medier om at Carlsson er ferdig som trener, og at klubben er på jakt etter hans arvtaker.

– Jeg har ett år igjen av kontrakten, det forholder jeg meg til, sier Carlsson til TV 2 sporten.

Söderström signerte en toårsavtale med Storhamar i april 2017. Det siste året har han hatt stor suksess på Hamar. Først styrte han laget til deres første serietittel på 12 år, og i kveld kan de også ta NM-tittelen på hjemmebane. Men nå kan altså eventyret være slutt, ett år før kontrakten hans går ut.

Storhamar gjør seg klar til TV 2 Sportskanalen-sendt finalekamp i kveld.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noe rundt fremtiden min. Mitt fokus er på sluttspillet, sier Söderström til Expressen.