Islamisten Mohyeldeen Mohammad (32) fra Larvik er tiltalt for grove trusler mot stortingspolitikeren Abid Raja (V) – brudd på straffelovens paragraf 115, som er angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Statsadvokat Frederik G. Ranke håper at saken kan gå for retten til høsten.

– Vi ser svært alvorlig på trusler mot stortingsrepresentanter. På mange måter er dette et angrep mot demokratiet, og det kan hindre de folkevalgte i å utøve sitt virke. Et annet viktig aspekt i denne saken er å se på bakgrunnen til Mohyeldeen Mohammad. Han har vært en sentral skikkelse i gruppen Profetens Ummah, og han har kjempet for en opprørsgruppe i Syria, sier Ranke til TV 2.

Raja anmeldte islamisten i 2016 for grove trusler:

«Abid Khinzir Raja. Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam din uoppdratte murtad kafir hund!», het det blant annet i meldingene han sendte til politikeren.

Mohyeldeen Mohammad kan bli dømt til inntil ti års fengsel ifølge Lovdata:

«Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»

Det har ikke lykkes TV 2 i å få en kommentar fra Mohyeldeen Mohammad.

Bøtelagt for naskeri

I september 2017 ble 32-åringen for øvrig dømt til å betale 3000 kroner i bot for naskeri, Ifølge dommen fra Larvik tingrett lød tiltalen på at han fylte bensin for 671 kroner og kjørte fra bensinstasjonen uten å betale.

Han forklarte seg ikke for politiet, besvarte ikke foreleggene og møtte ikke frem til hovedforhandlingen i tingretten. Etter at det ble fremlagt overvåkingsbilder som viste at han fylte bensin og dokumentasjon på at bilen var registrert på ham, fant retten det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han hadde gjort det, ifølge rettsboken.

Mohammad er tidligere ilagt en bot på 12.000 kroner, etter at han 16. mai 2013 ble pågrepet med en replikapistol.

– Gudløse skapninger

I 2014 delte han filmklipp og videoer som hyllet drap på vestlige soldater i Irak og Afghanistan.

I en video i 2012 trakk han inn 22.juliterroren i regjeringskvartalet og på Utøya.

– Har dere ikke lært deres lekse av 22. juli? Det er ikke vi muslimer som er de usiviliserte barbariske terroristene, men dere selv som er barbarer, urene, usiviliserte og gudløse skapninger, som sammen med deres allierte har terrorisert og undertrykket uskyldige muslimer, siden fallet av det islamske kalifatet, sa han i videoen.

32-åringen ble kjent etter at han under en demonstasjon i Oslo i 2010 holdt en appell der han blant annet advarte mot et 11. september på norsk jord.

– Når vil norske myndigheter og deres media forstå alvoret i dette her? Kanskje ikke før det er for sent. Kanskje ikke før et 11. september på norsk jord. Dette er ingen trussel, det er en advarsel, sa han fra talerstolen.