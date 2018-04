Kristin Skogen Lund (51) er en av landets aller mektigste kvinner. Hun fremstår som en dyktig, trygg og selvsikker leder, men slik har det ikke alltid vært.

– Karrièren min løp mye fortere enn selvtilliten min, innrømmer Kristin Skogen Lund (51) i «En kveld hos Kloppen».

– Jeg var i 20-årene da jeg fikk personalansvar, og da var jeg redd for alt mulig. At folk skulle oppleve meg som overlegen, forteller hun.

Et spesielt møte

Hun brukte mye tid på å tenke over hvordan hun selv var.

– Som leder skal man være tydelig og ta grep, men jeg var redd for å være for tydelig og for autoritær, sier hun.

Men et møte med en coach forandret mye av tankegangen hennes.

– Jeg har hatt perioder der ikke alt har gått på skinner og det har gått veldig inn på meg, forklarer NHO-lederen.

– «Du må lære deg til å styre hvordan du blir påvirket av andre mennesker», sa han til meg og sånn hadde jeg ikke tenkt på det før, sier hun.

Tyr du til tårene?

– Det skjer. Jeg har grått av frustrasjon, ja. I tidligere arbeidsforhold, uten å være mer spesifikk. Jeg har hatt mine runder på damedoen, ler Lund.

– Da sitter jeg og griner skikkelig og synes det er noe dritt alt sammen. Og sånn skal det jo ikke være.

Følte seg utenfor

I tillegg til å være en mektig leder, er hun også mor til to sett med tvillinger og gift med advokaten Christian Lund. Han har vært fin å ha når hun har vært på sitt mest usikre.

– Det er nesten flaut å si, men det var en periode jeg følte meg så ufiks. Jeg har aldri vært så flink med moter, klær og interiør og alt det der, og så var det en del andre damer jeg synes var så utrolig fikse, forteller hun.

I selskaper følte hun rett og slett at hun ikke hang med på det som ble diskutert.

– Jeg kunne komme hjem å spørre Christian om jeg burde slanke meg litt eller kjøpe meg noen nye klær, men han var alltid veldig flink til å ikke trykke på de knappene. Jeg kan le av det nå, for det er så teit, smiler hun.

Kristin Skogen Lund er sammen med Sigrid Bonde Tusvik og Petter Nyquist i sesongens siste episode av «En kveld hos Kloppen», som du ser på TV 2 og TV 2 Sumo søndag klokken 21.40.