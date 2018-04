Mannen ble dømt for å ha voldtatt en kvinnelig passasjer for seks år siden. Nå har han fått beskjed om at statsadvokaten i Hordaland gjør helomvending og ber retten avsi ny dom der han skal frifinnes, skriver Bergensavisen.

Mannen sonet to tredeler av fengselsstraffen på tre og et halvt år. Mannen mistet retten til å kjøre drosje, og han har ikke jobbet de siste årene.

Kvinnens bror har opplyst at kvinnen flere ganger har innlevert uriktige anmeldelser mot menn. Videre skal han ha fortalt at flere vitner har sagt at søsteren hadde sagt til dem at hun uriktig hadde anmeldt drosjesjåføren.

Ifølge kvinnen skal taxisjåføren ha bedt om å få låne toalettet. Da de kom inn, skal mannen ha dyttet henne slik at hun falt, og det svartnet for henne. Dagen etter våknet hun naken med smerter i underlivet.

– Hun reagerte med sjokk da jeg informerte henne om at påtalemyndigheten nå ber om frifinnelse. Hun sier at dette er en sorgens dag for alle kvinner som er blitt voldtatt, sier kvinnens bistandsadvokat Toril Wik til Bergensavisen.

