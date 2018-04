Line Hagen (43) fra Sarpsborg er Norges mest tatoverte kvinne. Vi møtte henne utenfor det nyeste tatoveringsstudioet i hjembyen.

– Velkommen! smiler hun og tar frem hånden. Hånden, som resten av kroppen, er dekket av tatoveringer.

Men nå er en epoke over: Line har ikke lenger plass til mer permanent kunst på kunst på kroppen. Ansiktet er fritt for blekk, men det er ikke helt urørt. Her har seks piercinger fått plass.

Line tar oss med inn til venninnen, Ann-Kristin Aulie, bedre kjent som Anki. Hun jobber som tatovør og har fått æren av å stå for Line sin aller siste tatovering.

De blir enige om å ta en krone på begge tomlene.

Skulle bare ha en

Som 19-åring tok Line sin første tatovering. En orkidé, et hjerte og en dolk. Hun ønsket seg en fredfull tatovering som skulle symbolisere hennes turbulente ungdomstid.

– Jeg skulle bare ha den. Men så ble det flere, gitt.

Da Line var 35 år hadde hun åtte forskjellige tatoveringer. Disse ville hun bygge sammen, og satte tatovør Espen Mørcken på jobben.

– Espen fleipet allerede da om at jeg kom til å tatovere hele kroppen. Jeg sa blankt nei, det var ikke aktuelt.

400 timer

Etter mange runder med seg selv bestemte Line seg for å ta «full bodysuit», en tatovering som dekker hele kroppen.

– Jeg liker jo tatoveringer, og jeg føler at det på mange måter er meg. Så da var det bare å kjøre på.

Siden den gang har det blitt noen timer under nåla.

– Grovt regnet har jeg brukt godt over 400 timer. Jeg har valgt å bruke penger på tatoveringer i stedet for å gå ut, ta meg en fest eller shoppe.

KRONEN PÅ VERKET: Line får sin siste tatovering av Anki.

Det er Espen sitt håndverk som pryder kroppen til Line. Anki har fått lov til å leke seg med fingrene.

En behagelig smerte

Anki gjør klar utstyret og tatoveringsstolen. Hun tegner først krona med en tusj, og ikke lenge etter hører vi en svak summelyd. Tatoveringsmaskinen plasseres over tommelen og de er i gang. Line viser ikke et snev av tegn til ubehag.

– Det er på mange måter en behagelig smerte, selv om det gjør vondt. Det gir meg et lite kick.

Line innrømmer at det både er rart og vemodig at dette er den aller siste tatoveringen. Hun har rett og slett ikke plass til mer. Bortsett fra i ansiktet. Men det er helt utelukket.

– Det er det første man legger merke til og slik man leser andre mennesker utad. Jeg tror noe av personligheten forsvinner.

Et kunstverk

Sarpingen har fått mye oppmerksomhet for tatoveringene sine.

– På sommeren blir jeg stoppet og spurt om å bli tatt bilde med. Det er litt flaut, men veldig morsomt.

Så langt har hun bare fått én negativ tilbakemelding. Resten er positive.

– Det var ei dame som sa at dette var det styggeste hun visste om. Men det er hver sin smak. De fleste ser på det som et kunstverk.



– Er du ikke redd for å angre?

– Dette er nøye gjennomtenkt. Jeg sitter heller som 70-åring og angrer på det jeg har gjort, enn å sitte som 70-åring og angre på alt det jeg ikke har gjort. Man lever bare én gang.

Summelyden slutter og Anki tar på plasfolje rundt tommelen. Line smiler og virker fornøyd.

Det var den aller siste tatoveringen. Selve kronen på verket.

Stor pågang

Line angrer ikke på sine tatoveringer, men det er det mange som gjør. Klinikkleder og sykepleier ved Eraze Oslo, Marcus Nøstdahl, kan fortelle at fjerning av tatoveringer stiger i takt med det å ta tatovering.

– Vi har stor pågang om dagen. Vi har måttet ansette flere og utvide åpningstidene. Stadig flere ønsker å gjøre noe med tatoveringer de ikke er fornøyd med.

I en undersøkelse utført av Eraze Oslo, kom det fram at én av ti har en tatovering. Én av fire av disse angrer eller er misfornøyd med tatoveringen. Marcus forteller at de deler kundene sine inn i tre ulike grupper for hvorfor de ønsker å fjerne eller endre tatoveringen sin:

– Den ene gruppa er mennesker som går inn i en ny livsfase. Enten om de får barn, skifter jobb eller gifter seg. Vi har også den gruppa som er misfornøyd med selve utførelsen av tatoveringen. Den siste gruppa er de som tok tatovering i syden da de var unge, og som nå angrer.

Tribal, kinesisk skrift og den ikoniske delfinen er de vanligste tatoveringene kundene ønsker å fjerne eller endre på.



– En vanlig tatovering tar som regel opptil ett år å fjerne, med seks til åtte behandlinger. Det kommer helt an på størrelse og tetthet på blekket.