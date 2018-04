​Hansen, Johansen og Olsen er fortsatt de tre vanligste etternavnene i Norge. Hele 150.000 personer har ett av disse navnene som etternavn.

Nå kan imidlertid sen-navnenes storhetstid gå mot slutten, mener Olav Veka, som er en av Norges fremste eksperter på fornavn og etternavn. Dette kommer frem i en artikkel på Forskning.no

Et «sen-etternavn» som Olsen eller Hansen kalles på fagspråket et patronym, som kommer fra det greske ordet pater, eller far. Altså at vi får etternavnet fra far.

Dramatisk tilbakegang

Navnegranskeren, som blant annet har gitt ut boken Norsk etternamnleksikon, mener nå at gårdsnavnene som nå er i ferd med å ta over for patronymene. Han anslår at to tredjedeler av alle nordmenn har et etternavns som stammer fra et gårdsnavn. Samtidig er det bare om lag 20 prosent som har et patronym som etternavn.

Eksempelvis var det over 63.000 personer som het Hansen til etternavn i 1994. I dag er dette tallet sunket til like over 50.000.

– Det er en ganske dramatisk tilbakegang i patronymer. Tatt i betraktning at folketallet i Norge har økt nokså mye de siste årene, er tilbakegangen enda større en den kan se ut som, sier Veka til Forskning.no.

Vil ha snakkis-etternavn

Eksperten påpeker imidlertid at de mer sjeldne patronymene holder bedre stand, fordi folk liker å ha spesielle etternavn som skiller seg ut.

– Heter du Elvestuen eller Smelror til etternavn, så har du kanskje noe å snakke med folk om. Heter du Olsen, så er det ikke så enkelt å føre en samtale om navnet ditt. Patronymene blir kanskje for anonyme og uinteressante for folk, sier Veka til Forskning.no.

Forskeren påpeker at patronymet ofte må vike når et par med et patronym og et gårdsnavn til etternavn gifter seg.

Han påpeker imidlertid et stort paradoks i nordmenns navne-preferanser. For der vi tilsynelatende er svært opptatte av å ha ur-norske etternavn, er det kun ett fornavn på topp ti listene for gutter og jenter som har norsk opprinnelse: «Ingrid», som er var det tiende mest populære jentenavnet i 2017.

