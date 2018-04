Når mennesker skader seg kan man ringe ett nummer, nødnummeret 113. Dersom et dyr skader seg eller er i nød, finnes det 160 forskjellige telefonnumre man kan ringe.

Det har banken DNB gjort noe med. De har finansiere et midlertidig nødnummer for dyr.

– Vi har hatt en fersk markedsundersøkelse som viser at 9 av 10 ikke vet hvor de skal henvende seg hvis de kommer over et dyr som er i nød. Det er 800 000 som sier de har stått i en situasjon hvor de ikke vet hvor de skal henvende seg, sier leder i DNB-forsikring Jeanette Bergum.

SMILER FOR NYTT NØDNUMMER: Leder i DNB-forsikring, Jeanette Bergum, er glad de kan hjelpe dyrekjære nordmenn. Foto: TV 2

Veterinær og president i Den norske veterinærforening, Torill Moseng sier alle kommuner er lovpålagt på sine nettsider å ha et vaktnummer alle kan ringe til, enten det er hverdag, helg eller helligdag.

– Det er over 160 forskjellige vaktregioner og over 160 forskjellige telefonnummer. Å få ett nummer ville vært fantastisk, men da må man passe på at nødnummeret når de veterinærene som er på vakt, sier Moseng.

I dag er det 600-700 veterinærer i landet som tar på seg ekstra vakt for at dyr skal få hjelp.

– Når man ringer nummeret kommunen har oppgitt, så kommer man direkte til den veterinæren som er på vakt – uansett hvor den er. De skal kunne gi akutthjelp på alle dyr, enten det er hamster eller ku.

VETERINÆR: Torill Moseng er opptatt av at alle dyr skal få hjelp. Foto: TV 2

Mens det finnes 160 forskjellige vaktregioner, har DNBs nødnummer foreløpig kun samarbeid med 50 klinikker.

– Tilbudet er landsdekkende og du vil bli satt over til nærmeste akuttklinikk som er åpent, forsikrer Bergum om prøveprosjektet.

Nummeret er tilgjengelig for alle som ser et dyr i nød, ikke bare for DNBs forsikringskunder.

– Vi er opptatt av å gi tilbudet til dyrekjære nordmenn, så kan vi håpe at vi får noen nye kunder også, sier Bergum med et glimt i øyet.