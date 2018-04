Åge og Petter Skinstad blir TV 2 Sportens langrennseksperter.

Åge Skinstad (53) er en kjent stemme innen langrenn på norsk tv, nå sist som ekspertkommentator for Discovery under OL i Pyeongchang, men han var også tilknyttet NRK fra 1997 til 2006.

Senere har han vært både sportssjef og langrennssjef i Norges Skiforbund.

For TV 2 skal Åge Skinstad i hovedsak kommentere verdenscuprennene som kanalen har rettigheter til i Sveits.

SØNN: Petter Skinstad slår følge med faren Åge og slutter seg til TV 2s ekspertkorps. Foto: Olof Andersson/TV 2.

– Jeg kommenterte jo i en årrekke for NRK, og gjorde comeback for Discovery opp mot og under OL i år. Dét ga mersmak, så da tilbudet kom fra TV 2, var det ikke vanskelig å takke ja. Dette blir bare moro, og jeg gleder meg stort, sier Åge Skinstad.

Får med seg sønnen på laget

Åges sønn, Petter Soleng Skinstad (28), er aktiv langrennsløper og går sammen med broren Mårten for familielaget Team Sport1 Skinstad. Han har i tillegg studert journalistikk, og har tidligere vært ekspertkommentator for TV 2 under OL i Rio, samt på langløp i langrenn for NRK.

Mens Åge skal kommentere renn, skal Petter ha en mer generell ekspertrolle for TV 2 innenfor langrennssporten.

– Jeg takket ja til rollen i TV 2 fordi jeg elsker langrennssporten, både som aktiv utøver og tilskuer. Den rollen jeg har i TV 2 lar seg fint kombinere med det å være aktiv utøver, og gir meg samtidig muligheten til å få mene noe om og påvirke idretten jeg elsker, forteller Petter Soleng Skinstad.

– Jeg er veldig glad i diskusjon og meningsutveksling, men ønsker imidlertid ikke å skape konflikt for konfliktens skyld. Jeg kommer helt sikkert til å hisse på meg enkelte, men jeg tror det er nettopp denne friksjonen som fører til fremdrift. Som aktiv utøver håper jeg å kunne bidra med innsikt og kunnskap utover det folk flest vil se gjennom tv-ruta, sier han.

Enda en far-og-sønn-konstellasjon

TV 2s sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen, er svært fornøyd med «nysigneringene».

– Vi er svært glade for å få med far og sønn Skinstad i langrennssatsingen vår. De to har stor innsikt, erfaring og lidenskap for langrenn, og vil styrke oss både på live-sendinger og nyhetsjournalistikk, sier Vegard Jansen Hagen, som dermed får to far-og-sønn-konstellasjoner i ekspertstallen.

– Vi har hatt stor suksess med far og sønn Kaggestad på sykkel. Nå overfører vi denne familiære suksessformelen til langrenn, sier Hagen med et smil.

