– Sentralbanksjef Øystein Olsen har gitt klart uttrykk for at styringsrenten kommer til å gå opp, og det vil kunne påvirke de aller fleste av oss. Styringsrenten påvirker utlånsrenten, og for de som har boliglån vil utgiftene øke, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

Det er varslet at renten vil øke mot slutten av 2018, og dermed ytterligere de neste årene.

Elin Reitan og Luksusfellen-programleder Hallgeir Kvadsheim gir sine råd til hvordan du skal forberede deg til den varslede renteøkningen.

Betal avdrag

Mens man i flere år har opplevd stadig større lommebok med den lave renten, sier Reitan at vi nå vil se en reversering, hvor innholdet i lommeboken vil krympe.

– Vi får mindre å rutte med, og det er klart at det kan få konsekvenser for noen. Spesielt for de som har økt forbruket i takt med rentenedsettelsen. Det er en kjensgjerning at det er enklere å legge seg til en dyrere livsstil, enn å slutte med den, sier Reitan.

Hallgeir Kvadsheim er sikker på at det er mange som bør tenke over hva renteøkningen vil bety, og peker på en undersøkelse som Respons Analyse utførte for SpareBank 1 i 2017. Den viste at 420.000 nordmenn ikke tåler en renteøkning på over én prosent.

Han anbefaler alle som har avdragsfritt lån om å begynne med nedbetaling med en gang.

– Mange har avdragsfrihet på lånet, for eksempel etter at de har bygd på huset og har trengt mer økonomisk frihet. De bør starte med å betale avdrag, for da sparer du opp penger i boligen. Dette er spesielt viktig hvis rentene øker, for da kan boligprisene gå ned, som fører til at boligen din blir mindre verdt, sier Kvadsheim.

Et avdragsfritt lån betyr for øvrig at man kun betaler rentene hver måned, og ikke betaler ned på selve lånet.

Reflekter over hva en økning vil bety

Noen av de som er særlig utsatt ved en renteøkning er de som har strukket den økonomiske strikken langt for å realisere boligdrømmen, sier Reitan. Også de som har refinansiert for å få råd til et større hus, eller som har pusset opp eller bygd på huset, vil merke renteøkningen ekstra hardt.

– Har man en sårbar økonomisk situasjon nå, vil en renteøkning kunne få stor betydning. Selv om det er en liten renteøkning som er varslet, er det ganske mange tusen kroner du må ut med, sier Reitan.

I likhet med Kvadsheim mener forbrukerøkonomen at det er viktig for nordmenn å reflektere over hva en renteøkning faktisk vil bety for utgiftene, for å gjøre det mer tydelig og håndfast.

– Du hører at renten skal opp, men vet ikke helt hva det betyr før du faktisk ser ditt eget regnestykke. Dersom du ikke er forberedt, er det klart at du får kortere tid til å tilpasse deg det nye rentenivået ved å gjøre endringer i egen økonomi.

Gjør endringer i forbruket

Det er lett å bli skremt av de høyere utgiftene en renteøkning vil bringe, men det er ikke nødvendigvis så store grep som må til for å være forberedt. Reitan sier nøkkelen til en fullere lommebok er å planlegge økonomien bedre.

– Planlegg matinnkjøpene, og ta én storhandel i uka fremfor å gå i butikken hver dag. Kutt de daglige lommetyvene som kaffe latten i kiosken, og si opp unødvendige abonnementer. Disse små endringene kan ha stor betydning. Begynn allerede nå, så kan du sakte men sikkert gjøre om på vanene, sier Reitan.

Kvadsheim tror flere nordmenn vil tåle en renteøkning dersom de klarer å legge om på vanene sine. Som programleder i Luksusfellen har han sett flere eksempler på hvordan folk undervurderer forbruket sitt.

– Det gjelder ikke bare deltakere i Luksusfellen, men nesten alle i Norge. Mange får seg et sjokk når de finner ut hvor mye penger de faktisk bruker på de ulike postene.

Som Reitan mener Kvadsheim at nordmenn har mye å hente når det gjelder handlevaner, ved å slutte med å gå i butikken for ofte. Han sier også mange kan bli flinkere til å kvitte seg med unødvendige bilutgifter.

Vent med store prosjekter

Har du en stram økonomi i dag, er det ikke bare det daglige forbruket du bør prøve å kutte ned. Du bør også vente med de større prosjektene.

– Dette er ikke tiden for å pusse opp badet eller bygge ut kjøkkenet. Etter år med god råd vil noen kanskje unne seg en luksuriøs ferie i sommer, men tenk deg om først, for tiden er heller inne for å tenke måtehold, sier Reitan.

Videre sier forbrukerøkonomen at folk i Norge er dårlige til å sette opp budsjett for hva pengene deres skal gå til. Selv om du ikke nødvendigvis har behov for det nå, anbefaler Reitan å begynne med å lage budsjett før renten går opp.

– Det er når du setter opp et budsjett at du får mest ut av pengene dine. Vend deg til å kutte ned på forbruket allerede nå, for det er ikke gjort over natten å legge fra seg vanene du har, sier Reitan.

Fastrente kan passe for noen

Et spørsmål mange stiller seg er om dette er tiden for å binde renten. Reitan sier du bør være klar over at det historisk sett ikke har vært noe å spare på en fast rente.

– Det er en forsikring mot framtidig renteoppgang, men tradisjonelt har det vært dyrere å ha en fast rente. Samtidig har vi har lagt bak oss en lang periode med rentenedgang, og ingen vet hva fremtiden bringer. Men selv om det er et nytt økonomisk landskap, vil jeg ikke gi råd om å binde renten hvis du tror du skal tjene penger på det, sier Reitan.

Hun anbefaler kun å binde renten hvis du har behov for økonomisk sikkerhet. Ifølge Kvadsheim bør den gruppen som ifølge SpareBank 1s undersøkelse ikke tåler mer enn én prosents økning, vurdere å binde renten.

– Du kan binde renten i fem år til en rente som ligger rundt 0,7 eller 0,8 prosentpoeng over dagens nivå. Det er ikke lønnsomt, men for å trygge nattesøvnen kan det være greit, sier Kvadsheim.

Bruk anbudstjenester

For å ikke betale mer på boliglånet enn du må, anbefaler Reitan sterkt at alle kunder kontakter andre banker for å sjekke om de kan tilby en bedre rente enn den du har. Deretter kontakter du din egen bank for å høre om de kan matche tilbudet du har fått fra de andre bankene.

– Norske bankkunder er altfor lojale. Dette er noe du bør gjøre et par ganger i året, for det er mye å hente. Lånekunder er verdifulle for banken, og de ønsker å beholde kundene. Sjekk markedet, og ta den telefonen eller send den eposten. Det er ofte ikke mer som skal til, og det er viktig at du gjør det, sier Reitan.

Kvadsheim sier det aller enkleste er å legge lånet sitt ut på anbud. Det finnes nemlig nettbaserte tjenester som gjør research-jobben for deg, og samler inn tilbud fra andre banker.

– Dette er svært enkelt, og tar bare noen minutter. Gjør du dette stiller du mye sterkere, sier Kvadsheim.

Eksempler på sider som tilbyr en slik anbudstjeneste er penger.no, tjenestetorget.no og lån.no.

Vær oppmerksom på at du bør sjekke om boligen din har økt i verdi fra den gangen du kjøpte. Har du mer sikkerhet i boligen, kan du ha mulighet til å forhandle deg frem til en lavere rente.