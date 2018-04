VW Kübelwagen heter den og er nok en av de mer spesielle bruktbilene som er tilsalgs i Norge akkurat nå.

Skjønt, under det litt barske ytret finner vi mye VW Boble og bak bilen ligger det mye spennende og spesiell bilhistorie.

Akkurat denne bilen her også en litt spesiell og har dokumentert historie fra andre verdenskrig som gjør den interessant. Samtidig er det en forholdsvis tidlig utgave av bilen. Hvilket ikke gjør den mindre spennende.

Den er til salgs

Bilen ble levert til tyske Luftwaffe 16. juli 1942 og ble tatt i bruk av Luftpark Gleiwitz i aktiv krigføring, før den havnet i Norge og var stasjonert i Hønefossområdet fram til krigens slutt. Og om du undrer – den er fortsatt i Norge, u-restaurert og i god stand.

Kjenner du at dette pirrer deg, så kan vi også fortelle at den er til salgs.

Se hele annonsen her:

Adolf Hitler og Ferdinand Porsche så på muligheten for militær bruk av Volkswagen allerede i 1934, men det var det ikke før tidlig i 1938 at arbeidet med å bygge en billig og lett militærbil, som kunne brukes på og utenfor veien, ble påbegynt.

Porsche begynte å jobbe med prosjektet umiddelbart og hadde allerede den første prototypen klar allerede innen måneden var omme.

Utfordringen var å lage bilen lett nok, for motoren var en 1-liter og ga ikke all verdens krefter. VW-bunnplaten var også litt for spinkel til terrengkjøring i utgangspunktet. Dessuten hadde bilen bare tohjulstrekk, i motsetning til amerikanernes Jeep som hadde 4x4.

Gikk for fort(!)

Hæren hadde fastsatt en lastvekt på 950 kg, inkludert fire kampklare soldater, noe som igjen medførte at bilen ikke kunne veie mer enn 550 kg.

Prototypen ble videreutviklet og i november 1938 var VW Type 62, Kübelwagen, klar. Til tross for manglende firehjulsdrift, viste det seg at bilen hadde gode terreng-egenskaper. Mye takket være lav vekt og differensialbrems, kravlet den seg godt fram i vanskelig terreng.

VW Type 82 Kübelwagen ble satt i produksjon i 1940. Illustrasjonsbilde.

I 1939 ble de første bilene sendt til Polen på militære oppdrag. Tilbakemeldinger kom snart på at bilen gikk for fort (!) og at man ønsket høyere bakkeklaring.

Porsche løste begge problemene i en smekk. Nemlig ved å montere reduksjonsgir ute ved hjulnavene. Det gjorde at bilen nå kunne kjøres i 4 km/t like fort – eller skal vi si sakte, som de militære troppene marsjerte i terrenget. Dette ga også mer moment og bedret framkommeligheten, samtidig som bakkeklaringen økte. Bilene fikk også 16-tommers hjul.

Seter i hestehår-trekk

​Bilene som fikk disse endringene ble omdøpt til Type 82. Produksjon av Type 82 Kübelwagen startet i februar 1940 og bilen ble produsert uten noen store endringer fram til krigens slutt i 1945.

Bilen i denne annonsen, skal være den eneste norske og u-restaurerte i sitt slag. Den har den originale bunnplaten med dreneringsluker foran på hver side og den har de originale krigs-setene som er i brunt, tykt lær med hestehår-trekk innvendig. Samtidig har den de originale nummerskiltene som bilen fikk da den kom til Norge. De har aldri vært tatt av!

Bilen selges i Tønsberg for 450.000 kroner av en sann entusiast. Så har du lyst på et lite stykke norsk krigs- og bilhistorie, så har du altså muligheten nå.

