Pasientene har alle blitt undersøkt på sykehus, opplyser WHO.

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 mennesker ble drept av giftgass lørdag. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og anklagene avvises av Syrias regjering. USA og andre vestlige land mener likevel at mye tyder på at kjemiske våpen ble brukt av syriske regjeringsstyrker.

Trump raser

I går gikk USAs president hardt ut mot syriske myndigheter.

– Dette handler om menneskeheten. Vi kan ikke tillate at dette skjer, sa Trump i forkant av et regjeringsmøte i Det hvite hus mandag.

Han legger til at «viktige beslutninger» om Syria vil bli tatt innen de neste 48 timene.

Like før hadde Trumps forsvarsminister Jim Mattis sagt at han ikke vil utelukke amerikanske militære angrep mot regjeringen i Syria etter det antatte giftangrepet i landet.

– I samarbeid med våre allierte og partnere i NATO, Qatar og andre land vil vi ta oss av denne saken. Jeg vil utelukke noe nå, sa Mattis da han mandag fikk spørsmål om en mulig militær respons.

En høy pris

Trump har tidligere truet med at Syrias president Bashar al-Assad vil måtte betale en høy pris for giftangrepet. Både USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU mener mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen mot sivile i Douma.

– Hvis bekreftet, er det nok et eksempel på Assad-regimets brutalitet og skamløse mangel på respekt for egen befolkning og plikten til ikke å bruke slike våpen, sier Storbritannias statsminister Theresa May.

Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron har utvekslet informasjon som bekrefter bruk av kjemiske våpen i Douma, ifølge en uttalelse fra Macrons kontor.