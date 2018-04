Aprilmålingen Kantar TNS har laget for TV 2 viser store endringer sammenlignet med den ordinære stortingsmålingen i mars.

Rekord for Rødt

Etter å ha samlet opposisjonen for mistillit mot Sylvi Listhaug kan Bjørnar Moxnes notere seg for historiens høyeste oppslutning for Rødt med 5,4 prosent (+ 1,9).

– Det har vi aldri sett før, så 5,4 er noe som løsner tror jeg. Dette her er historisk bra, sier Bjørnar Moxnes.

– Støre skal få kjørt seg

Bare en gang tidligere har Kantar TNS målt Rødt over sperregrensen, ved inngangen til valgkampen 2017.

– Blir det sånn til valget skal Støre få kjørt seg for å si det sånn, sier Rødt-lederen, som har en enkel forklaring på fremgangen.

– Jeg tror det er fordi Rødt har vist handlekraft i flere viktige saker. Ikke minst når AP går sammen med de borgerlige for EU og Brussel, så står vi opp for norsk industri sammen med norsk fagbevegelse, sier Moxnes.

Sjekk hvem som ville kommet inne fra ditt fylke i TV 2s partibarometer

Også SV kan notere seg for fremgang med 2,1 prosent til 8,7 som er den høyeste oppslutningen for partiet på nesten ni år.

– Det er fantastiske tall, en veldig stor inspirasjon frem, mot kommunevalget som viser at veldig mange er opptatt av rettferdig fordeling og miljø, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Bakgrunnstallene viser at både Rødt og SV henter over 70.000 tidligere Ap-velgere, langt flere enn det er tidligere velgere fra Rødt og SV som sier de vil gå motsatt vei. I tillegg henter de flere tidligere hjemmesittere og førstegangsvelgere.

Sjokktall for Venstre

Like før Venstre starter sitt landsmøte på Gardermoen, får regjeringspartiet bare 2,8 prosents oppslutning på målingen fra Kantar TNS. Det er en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng fra mars. Dermed ville partileder Trine Skei Grande blitt venstres eneste representant på Stortinget.

– Det er alltid hyggeligere med målinger på rett side av sperregrensen enn under sperregrensen, sånn sett er dette en god motivasjon ved inngangen til et landsmøte, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik.

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av Venstres velgere fra i for høst ville stemt på partiet i dag, mens de knapt enter nye velgere.

Også i mai og juni i fjor fikk venstre 2,8 prosent på målingene, mens valgresultatet endte på 4,4 prosent.

KrF under igjen

Kristelig Folkeparti havner nok en gang under sperregrensen med 3,7 prosent (- 0,8).

– Det er absolutt ikke en måling som vi liker og er fornøyd med, sier nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

På fire av de sju ordinære målingene etter valget har KrF vært under sperregrensen, som ville gitt to eller tre representanter på Stortinget.

Bakgrunnstallene viser også denne gang at KrF mister klart flest velgere til partiene på borgerlig side.

Flertall for skifte

Dersom Jonas Gahr Støre klarer å samle Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og De Grønne, viser TV 2s mandatberegning at det er flertall for regjeringsskifte.

De fem partiene på venstresiden får et knapt flertall med 86 mandater, etter at Rødt får historiens høyeste oppslutning med 5,4 prosent og dermed ville ha fått hele 10 representanter på Stortinget.

Veien til makt synes dermed lang for Arbeiderpartiet, som får en oppslutning på 24,1 prosent (+ 0,6). Partiet er dermed langt fra friskmeldt etter at de i fjor høst gjorde sitt nest dårligste stortingsvalg med 27,4 prosent.

Nedtur for Sp

Etter at Senterpartiet har sved høyt på målingene i i over et år, går partiet tilbake hele 3,1 prosentpoeng til 9,0.

Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden januar 2017 da oppturen foran stortingsvalget, som endte på 10,3 prosent, startet.

Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet mister oppslutning både blant yngre og eldre velgere og har en lavere andel lojale velgere enn på svært lenge.

Listhaug-effekt

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 16,2 prosent, en fremgang på 5,3 prosentpoeng fra den ordinære målingen i mars.

– Dette er en hyggelig måling for Frp. Alle målinger er tilbakemeldinger fra velgerne. Jeg tror dette først og fremst handler om at velgerne er lei av debatten om debatten. De ønsker politikere med kar tale og som deltar med klare synspunkter, sier Frp-leder Siv Jensen.

På dagen Sylvi Listhaug gikk av foretok Kantar TNS en hurtigundersøkelse for TV 2 som ga Frp en oppslutning på hele 20,6 prosent. Sammenlignet med denne målingen går Frp altså tilbake 4,2 prosentpoeng, men partiet er altså markant styrket sammenlignet med nivået før Listhaug-saken.

Høyre er størst

Høyre får 26,4 prosent, det er en tilbakegang på 2,9 prosentpoeng fra mars, men omtrent uendret fra hurrigundersøkelsen rundt Listhaugs avgang.

Høyre er dermed fortsatt landets største parti.

Andre partier og lister får 1,0 (+ 0,1). I denne gruppen svarer respondentene denne gang blant annet De Kristne, NKP og Norgespartiet.

Se alle målinger i TV 2s partibarometer