Vektløfter Olivier Matam Matam og bokserne Christian Ndzie Tsoye og Simplice Fotsala forsvant tidligere denne uken, mens vektløfterne Arcangeline Fouodji Sonkbou og Petit Minkoumba forsvant tirsdag.

Det melder den britiske avisen The Guardian.

De fem kamerunske utøverne var i Australia for å delta under Samveldelekene (The Commonwealth Games på engelsk).

Lekene blir avholdt hvert fjerde år og det er de 53 nasjonene tilhørende Det britiske samveldet som deltar, i tillegg til 18 andre nasjoner.

Samveldelekene pågår i disse dager i byen Gold Coast i Queensland, Australia. Utøverne bodde i deltakerlandsbyen, men er nå sporløst forsvunnet.

Bokseren Christian Ndzie Tsoye skal ikke engang ha dukket opp til innveiingen før sin kvartfinale tirsdag.

Nå mistenker australske myndigheter de fem kamerunerne for å ha rømt i et forsøk på å forbli i landet ulovlig.

Den kamerunske lagsjefen Victor Agbor Nso mener saken er svært uheldig for landets internasjonale ry.

– Vi har informert våre myndigheter i hjemlandet, og har også sendt en formell klage til det australske politiet, sier Nso ifølge The Guardian.

Minister for Samveldelekene, Kate Jones, sier at australsk politi nå undersøker saken.

– Når en utøver kommer til Australia for å delta i en konkurranse forventer vi at de stiller opp og konkurrerer. Vi er skuffet, sier Jones.

Har skjedd før

Forsvinningsnummeret kommer imidlertid ikke som en komplett overraskelse på myndighetene.



Før lekene startet advarte Australias innenriksminister Peter Dutton alle utøvere om at de ville bli nøye overvåket, for nettopp unngå en slik situasjon.

– Vår beskjed til de 0,5 prosentene som kanskje vurderer å bli lenger enn visumet gjelder, er at Australia har svært strenge lover og de er nødt til å følge disse lovene, sa Dutton i januar.

Dette er ikke første gang at kamerunske utøvere forsvinner fra idrettsarrangement. Etter OL i London i 2012 ble 21 utøvere rapportert savnet, inkludert syv fra Kamerun.

Det samme skjedde da Samveldelekene var i Australia sist, nemlig i Melbourne i 2006, skriver The Guardian.