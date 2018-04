Ford presenterer nå sin helt nye Focus for presse fra hele Europa, i London. Bilen kommer til Norge i sommer, og blir svært viktig for Ford her hjemme.

Den går inn i en tøff klasse med svært mange konkurrenter. Siden Focus ble lansert første gang har det kommet en rekke nye modeller i segmentet. I tillegg har salget av SUV-er og crossovere tatt markedsandeler.

Nye Focus har derfor litt av hvert å leve opp til.

Vi i Broom har vært med på lanseringeseventet i London. Her er noe av det vi har funnet ut om nykommeren:

Presse fra hele Europa er akkurat nå i London, på premieren til nye Focus.

1. Mye å følge opp:

Focus har solgt 16 millioner eksemplarer siden den kom på markedet for 20 år siden. Den har også vært Europas mest solgte bil i flere år. Her i Norge har Focus vært en av Fords bestselgere helt siden den kom første gang. Dette er derfor en svært viktig bil for merket. Den skal også selges over store deler av verden.

2. Mer å velge mellom

Salget av biler i denne klassen har falt de siste årene. Ford svarer på det med å tilby Focus i flere utgaver, som skiller seg tydeligere fra hverandre enn tidligere: Titanium, Active, ST-Line og Vignale. Karosserivariantene i starten er femdørs kombi og stasjonsvogn.

Sedan finnes også, men kommer neppe til Norge.

Den nye stasjonsvognen skiller seg fra femdørs-utgaven også i fronten.

3. "Offroad-versjon"

De høyreiste crossoverne har tatt mye salg fra Golf/Focus-klassen de siste årene. Ford svarer på det med å lansere en Active-utgave av Focus. Den har tre centimeter høyere bakkeklaring og en god dose offroadstyling.

Foreløpig har vi ikke bekreftet om denne kommer med 4x4. Men det vil overraske om den ikke gjør det.

Active-utgaven vises i starten bare som femdørs kombi. En stasjonsvognutgave av denne vil også komme. Det blir en spennende bil i det norske markedet.

4. Selvkjørende teknologi:

Mye handler om selvkjørende teknologi innen bilbransjen i dag. Focus kommer med en rekke løsninger som i praksis gjør at bilen kan kjøre seg selv. Den adaptive cruisekontrollen har en kø-funksjon som gjør at bilen stopper og kjører av seg selv, i saktegående kø.

Parkeringsassistenten sørger for at bilen kan lete opp parkeringsplasser, og parkerer seg selv.

5. Klassens mest avanserte bil:

"Den beste og mest avanserte bilen vi noen gang har laget", sier Ford selv om bilen. Focus har fått alt det siste av sikkerhetsutstyr. Dette er også den første bilen fra Ford i Europa med Head up Display. Lysteknologi "ser" veien foran bilen, og lyser opp de viktigste områdene. Eco, normal og sport er de tre kjøremodusene.

Ford har pakket nye Focus med svært mye teknologi, det er slutt på tiden da dette måtte debutere i de største og mest kostbare modellene.

6. Bagasje-mester:

Bagasjerommet i stasjonsvognen svelger nå unna 608 liter. Dermed er den en av de største i klassen. Dette er også en god del mer enn i storebror Mondeo.

Det har blitt spekulert i at dagens Mondeo kanskje ikke blir erstattet, i praksis er Focus nå stor nok til å hente mange tidligere Mondeo-kunder.

608 liter bagasjerom løfter Focus opp i familiebilklassen

7. Hørt på kundene:

Underveis i presentasjonen av nye Focus understreker Ford flere ganger at de har hørt mye på kundene sine. Det handler om alt fra praktiske løsninger, til utstyrsnivå. Samtidig får vi høre at den typiske Focus-eieren er usnobbete og ikke er ute etter noen statussymbol. Det siste er kanskje ikke veldig overraskende.

Gode kjøregenskaper har alltid vært et av trumfkortene til Focus. Ford lover at de har hevet lista ytterligere i den nye modellen. Chassiet er stivere, understellet mer avansert og bilen har også i gjennomsnitt blitt rundt 50 kilo lettere.

Ford gir Focus-kundene mer å velge mellom, det blir viktig for å opprettholde salget i en klasse som er under press.

8. Motorer:

Her handler det i starten om 1-liters bensinmotor med 85, 100 og 125 hestekrefter Dessuten en helt ny 1,5-liter med 150 og 182 hestekrefter.

På diesefronten er det snakk om 1,5-liter og 2-liter. Den første har enten 95 eller 120 hestekrefter. 2-literen har 150 hestekrefter.

Hva så med elektriske motorer? Det sier ikke Ford mye om her. Men det blir spekulert i at en ladbar hybrid er på vei, også en såkalt "mild hybrid" i 2019. Elbil? Det vi vet her, er at Ford skal komme med en elektrisk SUV i denne klassen, i 2020. Den blir bygget på samme plattform som nye Focus.

9. Utviklet i Europa:

Mens en rekke av dagens Ford-modeller er utviklet i USA, er Focus-jobben gjort i Europa. Det gjør også Ford et stort nummer ut av. Bilen skal være skreddersydd for det kunder i vår del av verden ønsker seg.

Svært mange funksjoner styres fra skjermen i midtkonsollen.

10. Oppkoblet:

Focus kommer med FordPass Connect – en innebygd modemteknologi. Med internettilgang i bilen får Focus live trafikkoppdateringer for navigasjonssystemet, og mobil WiFi-hotspot med tilkobling for opptil 10 enheter. Mobil-appen FordPass gjør det mulig å låse og låse opp bilen, fjernstarte den, sjekke kjøretøystatus som drivstoff- og oljenivå og lokalisere bilen.

16 millioner eksemplarer er solgt siden den debuterte for 20 år siden, nå er det straks klart for en helt ny Focus.

Se video av nye Ford Focus under: