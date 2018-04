Gullkongle, lokk fra smørboks, pølsepapir, truse og kondompakke.

Russelua kan prydes med en rekke ting. Men hva er det egentlig russen skal holde med på den neste måneden?

Sex i tre

I Oslo og Akershus blir russen blant annet belønnet for å ha sex i et tre, for å drikke en halvliter øl på ti sekunder og for å kjøpe en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppspråk.

Russen blir også utfordret til å ta med en smørboks på skolen før man spør en lærer om dette kan brukes som glidemiddel.

– Uskyldig moro

Russepresidenten i Oslo og Akershus, Johannes Uthaug, sier til TV 2 at formålet for russeknutene er at de skal være like morsomme å lese, som å gjennomføre.

– Vi ønsker at folk skal legge bort sosiale normer, og få til litt uskyldig moro, sier russepresidenten for Oslo og Akershus, Johannes Uthaug.

Etter økt fokus på seksuelle overgrep i forbindelse med #metoo-kampanjen har flere kontroversielle knuter blitt moderert. Foran alle knuter med seksuell kontakt har russen påpekt at det skal være frivillig og sikker.

Her kan du lese en full oversikt over årets russeknuter:

1. KNUTE PÅ LUETRÅDEN 48 timer uten søvn (172 800 sekunder)

2. BOMULLSDOTT Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.

3. LOGO Delta på en humanitær aksjon.

4. ØLKORK Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

5. AVBRUKKET DRATAPP Pant panten etter rulling. Man MÅ vinne gevinst på Røde Kors sitt pantelotteri for at knuten skal være gyldig.

6. SEX OG SAMFUNN-STRYKEMERKE Test deg selv for seksuelt overførbare infeksjoner hos Sex og samfunn.

7. BRØDSKORPE Gå med brød som sko en hel skoledag.

8. ISPINNE Bad utendørs før 1. Mai.

9. KJÆRLIGHET PÅ PINNE Del ut russekort på en barneavdeling i edru tilstand.

10. SPRITE KORK Spis 2 bananer og skyll det ned med 1,5L Sprite. (Se hva som skjer)

11. KONGLE Ha sikker sex utendørs.

12. MONOPOLSEDDEL Ha en 5 minutters poledance på en stolpe/stang på et kollektivt transportmiddel. (Minst 4 tilfeldige tilskuere)

13. SUGERØR Drikk en halvliter mens du sitter/står og tisser.

14. GODTERIBURGER Spis en cheeseburger på en bit.

15. ROSE Gi en rose til en fremmed du synes er attraktiv.

16. SHERIFFSTJERNE Kyss en politimann/dame, husk å spørre pent.

17. SLUSH SUGERØR Drikk en slush på 2 minutter på Russens Dag.

18. STJERNE I BREMMEN PÅ RUSSELUEN Ha sikker sex i løpet av russetiden.

19. BLYANT Ha sikker sex på skolens område.

20. RESTEN AV RØYKEN Røyk så mye du kan av en sigarett på 25 sekunder.

21. RØD KNAPP Alltid ha på russebuksen når du befinner deg på et offentlig sted. “L” Sett en “L” (for øvelseskjøring) bakpå en offentlig tjenestebil.

22. ETIKETTEN Drikk en øl/cider på 0,33-liter uten hender eller assistanse. Klin med et medlem av Russens Hovedstyre.

23. TAUSTUMP Gå med en medruss i bånd en hel skoledag.

24. KONDOMPAKKE Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk.

25. SIGNATUR FRA PASSASJER Stop russebussen/bilen på en holdeplass og kjør en tilfeldig person dit han/hun skal.

26. GODTERILEPPE Klin med et medlem av Russens Hovedstyre.

27. CHAMPAGNEKORK Ha sikker sex med et medlem av Russens Hovedstyre.

28. HVIT CHAMPAGNEKORK Ha sikker sex med presidenten i Russens Hovedstyre.

29. GULL-KONGLE Ha sikker sex i et tre.

30. TEIP- ELLER TAU-BIT Gå bundet eller teipet sammen to og to en hel skoledag, både armer og ben.

31. LEGOFIGUR Lat som du er en utstillingsdukke i et butikkvindu i minst 5 minutter.

32. SMOKK Vær aktiv i en hel førsteklassetime.

33. ROSA FJÆR Klin med en russ av samme kjønn.

34. TRUSE Sitt en hel skoletime kun iført undertøy.

35. BIT AV CORNFLAKESESKE Gå sammen med en eller flere medruss. Fyll opp et badekar med melk og cornflakes og bad i det.

36. BILDE AV KONGEFAMILIEN Kjør ned slottstrappen på en trehjulssykkel eller ett akebrett.

37. BURGER-PAPIR Spis en BigMac på tre jafs.

38. LEKEBIL Kjør 10 runder i en rundkjøring med russebussen/bilen. (Etter kl 22:00)

39. SVØMMEBRILLER Ha gym kun iført svømmetøy.

40. SMIL Si ja til alt noen sier eller spør deg om en hel dag. (gjelder ikke seksuell kontakt)

41. SIKKERHETSNÅL Spør moren til en medruss om sextips.

42. BIT AV ISPAPIR/LOKK Spis to liter is i løpet av en skoletime.

43. SOLOKORK Vær edru gjennom hele russetiden.

44. DITT EGET RUSSEKORT Spør en medruss om å få russekort og spis det foran dem.

45. GULLKORT Få med deg en i russens hovedstyre på rulling.

46. NAVNELAPP Lat som om du har hukommelsestap en hel skoledag.

47. GULLKNUTE Ta 15 knuter på 24 timer.

48. GUL POST-IT MED REKTORS SIGNATUR Inviter rektor på rulling.

49. SOLBRILLER Lat som du er kjendis og be 10 personer google deg. (Ikke medruss)

50. VANNBALLONG Arranger vannkrig i friminuttet. (Ute)

51. BILDE AV BARNEY STINSON Vær wingman/woman for en medruss.

52. ET KAKELYS Vær på skolen hver dag i russetiden. (#Fraværsgrensa)

53. BIT AV GULE SIDER Del en kasse 0,33-liter øl/cider i en telefonboks med tre medruss, uten å tisse.

54. EN “GIFTERING” Sett statusen din på Facebook til ”forlovet” i 24 timer.

55. BILDE AV KJÆRESTEN Ha kjæreste gjennom hele russetiden.

56. LYKKETROLL Ha med en oppblåsbar dukke på rulling.

57. HAPPYMEAL-LEKE Kjør gjennom en drive-through med en handlevogn (som leveres tilbake) og kjøp et måltid.

58. BIT AV SKILTET Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor det står: “En tut, en skål!”.

59. PØLSEPAPIR Kjøp en pakke kondomer på en bensinstasjon. Gå inn på toalettet med en medruss og kom ut etter 5 minutter og se kjempefornøyd ut.

60. AMNESTY-LOGO Stryk på «NEI er NEI»-merket fra Amnesty på russebuksen/russedressen.

61. SKOLISSE Krabb fra stortinget til slottet.

62. VISITTKORT FRA BUTIKKEN Ha vorspiel i et møbel-utstillingsrom (for eks. på Ikea)

63. SIGNERT KVITTERING Spander en kebab eller annen nattmat på et medlem av Russens Hovedstyre.

64. BARBERHØVEL (UTEN BLAD) La alt hår gro og vokse fritt gjennom hele russetiden.

65. PROPELL Løp gjennom skolegården til en barneskole når de har friminutt uten å dele ut et eneste russekort.

66. AVKLIPPET DUSK Vær kjæreste med en førsteklassing på VGS.

67. RUSSEKORTET Svindle til deg et russekort fra et barn.

68. TALLET 69 I BREMMEN Denne kan du gjette deg fram til ;)

69. UÅPNET KONDOM Ikke ha sex gjennom hele russetiden.

70. 1881- LOGO Ring opplysningen 1881 og be dem gå inn på russenshovedstyre.no/ russeknuter for å anbefale deg 5 russeknuter. Deretter, gjennomfør minst 3 av de 5 anbefalte knutene.

71. HÅRLOKK La en medruss klippe deg.

72. SELFIE AV DEG OG DEN HELDIGE Klin med en bror eller søster til en venn (16 år Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i 50-sonen.

73. BIT AV KVITTERING Gå sammen med 3 medruss og kjøp opp alt av en vare i skolens kantine.

74. STOPPEKLOKKE Drikk en halvliter øl/cider på ti sekunder.

75. REFLEKS Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i 50-sonen.

76. EN LEPOMADE Få signaturen og snappen til 10 personer du har klint med.

77. LOKK FRA SMØRBOKS Kjøp en pakke smør og spør de ansatte om det funker som glidemiddel.

78. LINJAL Ha med en lærer på rulling.

79. EMBALASJEN Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl/cider. Dersom du ikke når ølet/cideren må du be om hjelp fra en du ikke kjenner.

80. KVIST FRA HAGEN Sov i telt i hagen til en lærer.

81. AUTOGRAF FRA LÆREREN Lån bort russeluen din til en lærer en hel skoletime.

82. PLASTKOPP Arranger beerpong-turnering i friminuttet med drikke fra kantinen.

83. TAMPONG Putt 2 tamponger i munnviken og drikk en halvliter øl/cider.

84. RØDT KORT Løp ut på en fotballbane og kyss dommeren eller keeperen.

85. RINGEKLOKKE Ring på 10 tilfeldige husstander og spør pent om de vil være med ut og rulle.

86. LEKEBRANNBIL Ha sikker sex under menstruasjon/med noen som har det.

87. TØYBIT Prøv å kjøpe til deg antrekket til en fremmed som ikke er russ.

88. PROPP I LUA Bruk alltid ørepropper på rulling og russetreff.

89. ROSEBLAD Romantisk date med en som ikke er russ i kantinen på skolen i storefri (med blomster og stearinlys).

90. LITEN BLOMST Ha seksualundervisning for en førsteklasse hvor du demonstrerer bevegelsene i praksis.

91. LITEN STEIN Camp i en rundkjøring en hel natt.

92. VISKELÆR Kidnapp pulten til en førsteklassing.

93. NAKENBILDE Kjøp et pornoblad på en bensinstasjon/kiosk. Få hjelp av en av de ansatte til å få det ned fra hylla.

94. SIGARETT Spør noen om å bomme en røyk. Knekk den så foran dem og rop ”RØYKING DREPER”.

95. ENKRONING Betal en vare som koster mer enn 100 kroner, med bare enkroninger.

96. SNUSEMBALASJE Behold samme snusen i leppa i 12 timer.

97. TUSJEN La en medruss tegne deg i ansiktet og gå sånn resten av dagen.

98. SEIGMANN/SEIGDAME Skift i det motsatte kjønns garderobe før- og etter en gymtime.

99. MULIGHET TIL Å KASTE RUSSEDRESSEN Stå på eksamen.