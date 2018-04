TV 2 vet at det omdiskuterte gatekunstbildet av Sylvi Listhaug på korset ble solgt for over 300.000 kroner etter en omfattende budrunde i helgen.

De fire som sto fram og fortalte om hvordan de renset det overmalte bildet med neglelakkfjerner, har tjent gode penger på verket kunstneren hang opp i en bergensgate.

Gatekunsteren AFK har uttalt via sin talsperson, Petter Nord, at verket var en gave til gaten, og de vil ikke legge seg borti hva som skjer med bildet utover det.

Ønsket donasjon

Kunstneren ønsket imidlertid at studentene skulle donere det meste av pengene de tjente til «de som trenger det mest».

Studentene har etter dette ikke ønsket å kommentere saken lenger. Mange har reagert sterkt på at bildet som var «gitt til gaten», har blitt solgt til en privat eier, og at noen har tjent mye penger på det. Mange har også spurt seg om det er lovlig.

– Uvanlig og interessant juridisk

Juridisk er dette upløyd mark. En slik sak har aldri vært prøvd rettslig i Norge. Advokat Hans Marius Graasvold er ekspert på opphavsrett, og er advokat for flere utøvende kunstnere.

– Hele saken er uvanlig, og at det flere ting som gjør at det hadde vært interessant å prøve en slik sak juridisk, sier Graasvold til TV 2.

Han er imidlertid klar på at maleriet er et åndsverk, og at det legger føringer på hva andre enn kunstneren selv kan gjøre med det.

Men når et kunstverk er satt opp i det offentlige rom, mister kunstneren kontrollen med den videre spredningen av maleriet.

Mister rettigheter

– Dette innebærer at kunstneren i utgangspunktet ikke kan legge seg opp i den videre spredningen av dette og hvordan dette gjøres, herunder om det skjer med eller uten betaling. Selv om saken er spesiell, mener jeg fortsatt dette må være utgangspunktet. Dette gjelder vel å merke selve dette eksemplaret av maleriet.

– Opphavsretten betyr at kunstneren fortsatt har enerett til å fremstille nye eksemplarer eller kopier av dette, presiserer advokaten.

TV 2 vet at AFK var hjemme hos studentene og takket dem for restaureringsjobben. Her ytret han ønske om at de ville gi en del av pengene de fikk for det til et veldedig formål, men fikk beskjed om at de ikke hadde intensjon om å gjøre dette.

Høy pris

Prisen på 300.000 er uvanlig høy for noe kunstverk i gatekunstmiljøet i Norge.

AFK er en anerkjent gatekunstner i Bergen, og har for tiden en mediekritisk utstilling i Media City Bergen som heter «Question Everything». Her selges kunstverk for mellom 6000 og 30.000 kroner.

Han ønsker ikke gå inn i diskusjonen rundt skjebnen til Listhaug-verket.

– Jeg ønsker ikke blande meg inn i dette utover det jeg allerede har sagt, men jeg synes det er synd at refleksjon over budskapet i bildet synes å være glemt i jakten på syndebukker og overskrifter, sier AFK til TV 2.

Det omdiskuterte verket ble satt opp på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen natt til andre påskedag. Kunstneren selv har sagt til TV 2 at bildet først og fremst var ment som en kritikk av media, ikke av Sylvi Listhaug.