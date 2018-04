I videoen du ser over, filmer portugisiske Kristal Santos seg selv mens hun og venninnen danser på en festival i Espacarpas do Lago i Brasil.

Kvinnene koser seg mens de drikker drinker, og de legger tilsynelatende ikke merke til hva som skjer i bakgrunnen.

Det skal først ha vært da Kristal kom hjem og så gjennom opptakene, at hun skjønte hva som hadde skjedd.

Kristals venninne Jaeda Sky har lagt ut videoen på Twitter for å advare, og skriver dette:

«Jeg kommer aldri til å forstå hvordan en fyr kan være så idiot og føle behov for å være et så forferdelig rovdyr. Kvinner, pass på drinkene deres! Se på glasset hennes».

I skrivende stund har hele 10,8 millioner sett videoen på nettstedet.

ADVARER: Kristal Santos forteller at hun ikke drakk noe av drinken, og at hun håper at videoen kan forhindre at andre kvinner blir dopet ned. Foto: Kristal Santos/Instagram

Bekymringsmail fra fremmede

I den 15 sekunder lange videoen ser man en mann iført en sort t-skjorte og solbriller som tilsynelatende legger noe i det blå drinkglasset hennes.

Kristal tror at mannen forsøkte å dope henne ned.

I et langt innlegg på Instagram takker Kristal for alle meldingene hun har fått etter at hun la ut videoen.

Hun forteller at mange har vært bekymret for om hun eller venninnen drakk av glasset etterpå.

«Jeg takker alle for bekymringsmeldingene! Jeg liker fester, jeg liker å drikke (noen ganger mye)», skriver hun.

Og:

«Jeg drakk ikke noe fra glasset fordi det var slutten på festen, og glasset var allerede tomt. Ingenting skjedde med meg. Jeg er glad for at videoen kan være en vekker for alle, slik at de passer bedre på glassene sine, inkludert meg».

Frykter store mørketall

Politioverbetjent Kari-Janne Lid i Oslo politidistrikt oppfordrer kvinner som går på byen til å holde nøye oppsyn med drinken sin for å hindre uvedkommende å putte noe oppi.

– Ved en bardisk kan det skje fort. GHB er jo dråpeform. Venninner må passe på hverandre, helst ikke gå alene på do eller forlate hverandre på et utested, sier hun.

Pressekontakt Tina Skotnes ved Dixi ressurssenter for voldtatte, sier til TV 2 at det er svært viktig å alltid passe på drinken sin.

– Pass godt på drinken din uansett hvor du er, og aldri forlat den. Ikke ta imot drinker fra fremmede, og pass godt på hverandre. Noen ganger er det ikke lett å se forskjellen på en overstadig beruset person, og en neddopet person, sier hun.

Totalt ble det politianmeldt 7.990 seksuallovbrudd i Norge i 2017.

ADVARER: Politioverbetjent Kari-Janne Lid, leder ved Avsnitt for seksuallovbrudd, som her er avbildet under en pressebrief på politihuset på Grønland i Oslo i fjor. Foto: NTB Scanpix

Dette var nesten 13 prosent flere enn i 2016, og hele 67 prosent flere enn i 2014.

47,3 prosent av dem som ble voldtatt i Oslo i 2010 oppga at de var påvirket av alkohol og 18 prosent oppga at de var påvirket av narkotika, viste statistikk fra Oslo politidistrikt.

Få av kvinnene hevdet å være dopet av gjerningsmannen, men politiet fryktet at det er store mørketall.

At det ikke påvises at kvinner er dopet ned, kan ha sin forklaring, mener politiet. Det narkotiske stoffet GHB kan for eksempel være ute av kroppen bare timer etter at man har fått det i seg og lar seg derfor ikke påvise.

Tror ikke at noe skjedde

Svært mange støtter Kristal og takker for advarselen, men på Jaedas Twitter-side er det også flere som er skeptiske til om mannen egentlig legger noe i drinken hennes.

Mange har studert opptaket nøye, og påstår at mannen er uskyldig.

Noen skriver at han kanskje la en tyggegummi eller en sneip i glasset.

«Du ser hånden hans ett sekund før den er over glasset, og fingrene hans er spredt, og det er ingenting i hånden hans. Det er ikke snakk om at han kunne hatt en pille mellom fingrene», skriver en.

En annen kvinne har tolket Kristals Instagram-innlegg som en slags innrømmelse om at det hele bare var en spøk.

«Hvordan kan dette være en spøk? Jenta forteller folk at hun ikke drakk siden koppen var tom. Hun takker også folk som bryr seg, og hun bruker videoen for å advare andre mot voldtektsmenn. Med mindre du vet noe ikke vi vet, tror jeg at dette er ekte», skriver en.

Mamma overdrev ikke

I Instagram-innlegget skriver Kristal at moren hennes flere ganger har bedt henne om å passe på drinken sin.

«Jeg trodde at hun overdrev. Men dette er ingen overdrivelse, fordi vi alltid tror at det aldri vil skje med oss. Sannheten er at det kan skje når som helst og hvor som helst», skriver hun.