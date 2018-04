Tidligere Viking-spiller Valon Berisha har storspilt for Red Bull Salzburg denne sesongen.

Se Berisha senke Dortmund i Sportsnyhetene øverst.



Spesielt i Europaligaen har norsk-kosovoeren imponert.

Midtbanespilleren scoret to mål da Borussia Dortmund ble slått ut i 16-delsfinalene, og på tribunen satt representanter for Liverpool, skriver Sport Witness.

Liverpool skal ha kontaktet Berishas representanter, og ifølge den østerrikske journalisten Fabian Zerche i avisen Spox, skal Liverpool og en annen ikke-navngitt engelsk klubb være interessert i 25-åringen.

Tidligere denne måneden kom Manchester City-manager Josep Guardiola med utrolige uttalelser vedrørende Paul Pogba.

Han avslørte at spillerens agent, Mino Raiola, skal ha tilbudt Pogba til Manchester City til tross for at den italienske agenten tilsynelatende nærer et dypt hat overfor Guardiola.

Nå melder Sports Illustrated at også Real Madrid ble tilbudt den franske superstjernen.

Det amerikanske magasinet skriver at Real Madrid ikke var interessert, delvis fordi de følte at de «slapp unna» ved ikke å hente ham for to år siden. Samtidig mente de at å signere Pogba nå ville ødelegge lønnsstrukturen i klubben, hevder Sports Illustrated.

Watford-angriper Richarlison (20) imponerte stort i starten av Premier League-sesongen. Etter hvert har det gått litt trått for den brasilianske unggutten, uten at det skal ha skremt beilerne. Ifølge Sky Sports følger Manchester United, Chelsea og Everton 20-åringen tett.

Richarlison skal være tilgjengelig for litt over 400 millioner kroner, ifølge Sky Sports.

Shinji Kagawa ble ingen suksess i Manchester United. Japaneren vendte derfor tilbake igjen til Borussia Dortmund hvor han virker å trives bedre. Ifølge Bild (via The Sun) skal Everton og West Ham nå vurdere å hente 29-åringen tilbake til Premier League.

Daglig leder i Juventus, Guiseppe Marotta, har gitt Liverpools Emre Can beskjed om at han må gi dem et svar innen ti dager, skriver Tuttosport. Den tyske landslagsspillerens kontrakt med Liverpool går ut etter sesongen, og han har lenge vært koblet til den italienske mesteren.

Can pleier for tiden en ryggskade og kan ha spilt sin siste kamp for Liverpool.

Edin Dzeko var høyst delaktig da Roma gikk videre til semifinale i Mesterligaen, etter et utrolig comeback mot Barcelona. Den bosniske spissen var svært nær en overgang til Chelsea i januar, men forteller Goal at han valgte å bli i Roma fordi «penger ikke betyr noe».

Liverpool har lenge vært på jakt etter en ny keeper. Manager Jürgen Klopp sies å være en stor fan av Romas brasilianske sisteskanse Alisson (25), men Roma-president James Pallotta har ifølge Football Italia avvist at brasilianeren vil forlate klubben i sommer.

Zlatan Ibrahimovic ble en umiddelbar suksess i LA Galaxy og DC United, og nå kan enda en stjerne ta turen over dammen. Urokråken Mario Balotelli, som til daglig spiller i franske Nice, skal være aktuell for DC United, hever Sports Illustrated.