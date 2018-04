Audi A6 Avant, som er Audi-språk for stasjonsvogn, har vært en slager på det norske bilmarkedet i over 20 år.

På bilmessen i Genève i mars viste man for første gang den helt nye generasjonen av A6. Den åttende i rekken. Da fikk vi se sedanen.

Men i Norge er det stasjonsvogna som er storselgeren. Nå er den også snart klar til å kaste seg inn i kampen om kundene. Det gjør den sammen med to biler som virkelig har lagt lista høyt i dette segmentet de siste årene: Mercedes E-klasse og BMW 5-serie.

Ikke størst

I en stasjonsvogn handler mye om praktiske egenskaper og plass. Så vi røper like godt med en gang at bagasjerommet tar 565 liter. Det volumet øker til 1.680 liter når du legger ned ryggen på baksetene.

Som forventet kan setene legges ned i 40/20/40-konfigurasjon.

De som kjenner litt til dagens modell, vil se at det betyr at man ikke har valgt å øke volumet fra dagens modell. Audi mener tydeligvis at det er akkurat passe stort.

S-line-pakken gir A6 Avant et sporty utseende. I tillegg er skjermene mer tydelig markert enn på forgjengeren.

Bedre bakseteplass

Det betyr også at A6en må seg seg kraftig slått av plasskongen E-klasse. Den byr nemlig på 640 liter. BMW og Volvo har henholdsvis 570 og 560 liters bagasjerom.

A6 har vokst noe, sammenlignet med forgjengeren. Men ikke mye. Utvendige mål er nå 493 x 189 x147 cm.

Likevel hevder Audi at det skal være betydelig bedre plass, og da særlig i bredden og når det kommer til benplassen i baksetet. På sistnevnte område loves det best plass i klassen.

Innvendig er det nå slutt på menyhjul. I stedet er dashbordet nå dominert av to store touchskjermer.

Mildhybrid

Alle variantene av A6 Avant får mildhybrid-motorer, der et 48-voltbatteri står sentralt. Det skal gi lavere forbruket enn tradisjonelle bensin- og dieselmotorer.

Fire motorer er med fra start: Tre av disse er diesel (204, 231 og 286 hk), mens det kommer èn bensinmotor. Den er på hele 340 hk.

Med unntak av innstegsmodellen (2-liter, 4 syl) har samtlige motorer seks sylindre i V-formasjon. Og alle modellene leveres med quattro firehjulsdrift.

Etterhvert kommer det også en ladbar hybrid av A6 Avant. Det er nok en bil norske forhandlere gleder seg til å få fingrene i.

Bakseteplassen skal være klasseledende, hevder Audi.

Mer sporty

Designmessig er det få endringer på A6 Avant, både sammenlignet med utgående modell og med sedanen. Avanten får blant annet de samme baklysene som sistnevnte – inkludert dekorstripen som strekker seg på tvers.

Men den har tydeligere hofter enn forgjengeren, noe som gir nykommeren et mer sporty utseende.

Det samme gjør en mer markert S-line-pakke, der både frontspoiler, sideskjørt og diffusor er mer framtredende enn på dagens modell.

Digitalt innvendig

Innvendig er det slutt på menyhjul og hurtigknapper. Nå er det touchskjermer som gjelder – slik vi har sett i både A7, A8 og sedanutgaven av A6.

Du får også parkeringspilot som kan brukes via en App på smarttelefonen. Den gjør det mulig å parkere, uten at sjåføren må sitte bak rattet.

A6 Avant er også tilgjengelig med firehjulsstyring som ekstrautstyr. Avansert cruisecontrol og en rekke sikkerhetsutstyr er også på plass. På det meste kan A6 leveres med fem radarer, fem kameraer, 12 ultralydsensorer og 1 laserskanner.

Bilen kommer til Norge i høst. Prisene er ikke klare enda.

PS: Broom skal til Portugal for å test nye Audi A6 i mai. Så følg med!​

