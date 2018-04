Like før pause scoret Leroy Sané det som alle trodde var Manchester Citys 2-0-mål. Men det spanske dommerteamet annullerte målet feilaktig for offside.

Det kan ha blitt avgjørende.

Liverpool, anført av Mohamed Salah, gikk hen og snudde kampen i andre omgang og vant til slutt 2-1 og hele 5-1 sammenlagt.

Det kunne Guardiola betrakte fra tribuneplass. Han ble nemlig bortvist fra benken etter å ha konfrontert dommere i pausen.

– Han liker å være spesiell

TV-bildene viste en rasende City-manager som løp ut på gressteppet for å hente inn spillerne sine. På vei inn i garderoben gestikulerte han vilt og ga dommeren i klare ordelag beskjed om hva han syntes om avgjørelsen.

OPPGITT: Josep Guardiola måtte se andre omgang fra tribunen. Foto: Paul Ellis

– Jeg sa det var et mål. Jeg fornærmet ham ikke, jeg sa bare: «Mateu, det var mål,» sa Guardiola på pressekonferansen etter kampen ifølge The Guardian.

– Jeg sa at ballen kom fra Milner, og han sa: «Ah fra Milner, pasningen?». Ja, fra Milner, og når den kommer fra Milner er det ikke offside, sa en oppgitt City-manager.

Guardiola kom så med noen betraktninger om sin landsmann. Han kaller ham «spesiell».

– Jeg kjenner ham fra Spania så jeg kunne forestilt meg det. Jeg var høflig, jeg var ordentlig. Mateu Lahoz er en spesiell fyr, han liker å skille seg ut, han liker å være spesiell. Han er en dommer som liker å føle seg annerledes.

I FOKUS: Den spanske dommer Antonio Miguel Mateu Lahoz kom i fokus på Etihad. Foto: Darren Staples

– Når alle ser noe, så vil han se det motsatte. Det er for strengt å vise meg ut, fordi jeg sa ikke noe stygt.

I den første kampen på Anfield var det også dommerkontroverser. Mohamed Salah sendte Liverpool tidlig i føringen, men reprisene viste at han var i marginal offsideposisjon. Samtidig fikk City en scoring annullert og følte seg snytt for et straffespark da Andy Robertson klippet ned Raheem Sterling på tampen av kampen.

– Utrolig urutinert av Pep

Guardiola mener dommerne påvirket utfallet av kvartfinalene.

– Det er klart at disse avgjørelsene betyr utrolig mye, og vi skulle hatt mål på Anfield og vi skulle hatt mål nå. Jeg vil gratulere Liverpool som har et fantastisk lag og en fantastisk manager, og håper de forsvarer engelsk fotball.

TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad mener Guardiola har et poeng. Han stiller likevel spørsmål ved dømmekraften til City-manageren.

– Den første situasjonen på Anfield er dårlig dømt, men den siste her nå er helt elendig. Dommeren skal se den uten tvil, så de var alt annet enn heldig med de situasjonen. Så vet jeg ikke hva som blir sagt, men det virket utrolig urutinert av Guardiola å bli sendt på tribunen, sier Wikestad til TV 2.