Og dermed er det for første gang på mange år etterlengtet spenning i serieinnspurten.

Larvik leder serien med ett poeng foran Vipers, som har en kamp mindre spilt.

Onsdagens kamp mellom de to er den store gullkampen.

– Det har dreid seg kun om Larvik, sier Linn Jørum Sulland. Det er på tide at det blir tøff kamp om det seriegullet, mener hun.

Toppscoreren til Vipers Kristiansand har en fortid i Larvik. Hun spilte over 250 kamper for klubben, scoret over 1200 mål, og vant hele 19 titler med Vestfold-klubben. Nå er det hun som kan skyte dem ned fra tronen.

– Konkurranse er viktig. Folk har jo ikke giddet å følge med for de har jo visst hvem som vinner før vi begynner, sier Sulland.

Nå kan dette bidra til at entusiasmen blir større rundt kvinnehåndball også på klubbnivå.

Forrige sesong slo Vipers Larvik i den siste seriekampen, og Larvik fikk sitt første tap på hjemmebane i hjemlig liga siden 1999!

I desember var det Vipers og ikke Larvik som vant cupfinalen. Nå kan Vipers bryte en ny barriere.

– Det jobbes bra i Vipers og det er stor entusiasme i klubben og i byen.

Vi er ikke der Larvik var på sitt beste ennå, det er fortsatt mye som skal gjøres, men det ser bra ut, synes Linn Jørum Sulland.

Selv er hun i bedre form enn på lenge etter at det høyre kneet satte en stopper for OL i Rio i 2016.

– Uken før Rio fungerte det bare ikke. Fysio og behandlere innrømmet etterhvert at de trodde jeg aldri skulle spille håndball igjen.

Når du tror du er ferdig gir det en ekstra glede hver dag nå som jeg kan trene for fullt og spille kamper.

Og hun sier ja takk om det blir aktuelt å spille for landslaget igjen.

– Så lenge jeg holder på på sånt nivå har jeg jo lyst til å spille for Norge. For meg er det en selvfølge.

Larvik har 13 seriegull på rad, og kan ta sitt 20. totalt. Vipers kan ta sitt første.

– Hvem vinner?

– Jeg tror jo Vipers vinner, sier Sulland. – Hvis ikke er det jo dumt.

​