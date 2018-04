Beboerne i de to husene ble skremt av mannens oppførsel, melder politiet på Twitter. De som bor i husene, skal ikke ha kjent til mannen fra før.

– Det er ingen grunn til å tro at det er noen relasjon mellom personen og beboerne, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til TV 2.

Politiet fikk melding litt før klokken 02 natt til onsdag om at en mann drev skadeverk mot to boliger på et boligfelt på Lena. Beboerne våknet og det oppsto en konfrontasjon med mannen. Han opptrådte på en måte som skremte beboerne, opplyser politiet.

Politiet ønsker ikke å si hva skadeverket består i.

Flere politipatruljer lette etter mannen gjennom natten, og onsdag morgen melder politiet at en person er pågrepet og siktet for forholdet.

– Politiet avslutter med dette søket, men etterforsker forholdet videre, opplyser politiet i Innlandet.