Under statsminister Erna Solbergs besøk i det søramerikanske landet, har hun og president Juan Manuel Santos inngått en intensjonsavtale om at Norge skal kompensere Colombia for å føre miljøvennlig politikk.

Kravet er at Colombia kan dokumentere resultater. Intensjonsavtalen gjelder i første omgang frem til 2025, men kan forlenges helt til 2030.

Verdens lunger

– Dette er verdens lunger, så her må vi alle bidra, sier statsminister Erna Solberg under en reise i regnskogen i Amazonas, sør i Colombia.

– En tredel av klimautfordringene kan vinnes i regnskogen, påpeker hun.

President Juan Manuel Santos takker for den norske hjelpen, og sier at han håper at hans etterfølger vil være like opptatt av å stanse avskogingen for å redde miljøet. Om verdenssamfunnet skal nå målet med å redusere temperaturstigningen som avtalt i Paris-avtalen, må mye settes inn for å stanse avskoging.

Viktig tiltak

– Dette er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre.



Den ferske ministeren følger Erna Solberg på turen i Amazonas.

– 30 prosent av de utslippene vi må kutte de neste 15 årene kan man ta ved å bevare regnskogen, sier Elvestuen.

​