Det var tolvte gang Russland benyttet seg av vetoretten i FNs sikkerhetsråd for å blokkere en resolusjon som hadde det syriske regimet som mål, skriver AFP.

I alt tolv av medlemslandene i sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen, mens Bolivia i likhet med Russland stemte nei. Kina avsto fra å stemme. For at en resolusjon skal gå igjennom må den få ni eller flere stemmer, uten at noen av de fem permanente medlemmene legger ned veto.

Det var på forhånd ventet at Russland ville legge ned veto mot USAs forslag, ettersom de tidligere tirsdag uttalte at det inneholdt «visse uakseptable elementer».

Russland har dessuten tidligere lagt ned veto da et lignende resolusjonsforslag ble fremmet i november i fjor. Da ba USA om forlengelse av mandatet til FN-ekspertpanelet som i samarbeid med OPCW skulle komme til bunns i hvem som var ansvarlig for kjemiske angrep i Syria.

Som følge av det russiske vetoet har OPCW kun mandat til å slå fast hvorvidt et kjemisk angrep har funnet sted i Syria, og ikke hvem som var ansvarlig på det.

OPCW varslet tidligere tirsdag at de ville sende eksperter til Douma for å granske om et kjemisk angrep fant sted der lørdag 7. april.

