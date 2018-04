Se Citys mål i Sportsnyhetene over!

Saken oppdateres!

Manchester City - Liverpool 1-2 (1-5)

Liverpool hadde gjort mye av jobben da de slo Manchester City 3-0 på Anfield i den første kvartfinalen i Champions League.

Men Manchester City gjorde sitt for å blåse liv i kampen da Gabriel Jesus trillet inn 1-0 etter bare tre minutter.

City presset på, men minutter etter pause var Mohamed Salah der igjen for rødtrøyene. Roberto Firmino fastsatte resultatet til 2-1 og 5-1 sammenlagt, og få kunne si noe på at dette var et svært fortjent avansement for Liverpool.

– Det er så fortjent for Liverpool, og de viser en enorm ryggrad som man ikke har sett før. Ingen kan si at dette ikke er en fortjent seier, for Liverpool har vært meget sterke i begge oppgjørene. Anfield spesielt, men måten Salah setter den 1-1-scoringen på er bare umenneskelig, sa TV 2s Kasper Wikestad etter kampen.

Manchester City har heller ikke hatt helt flyt med offside-avgjørelser både på Anfield og Etihad.

– Den første situasjonen på Anfield er dårlig dømt, men den siste her nå er helt elendig. Han skal se den uten tvil, så de var alt annet enn heldig med de situasjonen. Så vet jeg ikke hva som blir sagt, men det virket utrolig urutinert av Guardiola å bli sendt på tribunen, fortsatte Wikestad.

– Vi presterer fantastisk i begge kampene, og vi fortsetter å lære hverandre å kjenne. Det er viktig at alle fortsetter å jobbe, men vi viste strålende karakter da de fikk en tidlig scoring og klarte å holde hodet kaldt, sa James Milner til Viasat etter kampen.

Tidlig mål

Liverpool sjokkerte den suverene serielederen i Premier League, Manchester City, i den første kvartfinalen i Champions League.

Hjemmelaget gikk direkte ut i strupen på de rødkledde fra Liverpool. Virgil Van Dijk slo bort ballen og Raheem Sterling satt fart mot mål. På tvers fant han 21 år gamle Gabriel Jesus som sendte City-fansen til himmels etter bare tre minutter.

De lyseblå fortsatte totalt dominansen og spilte nærmest i et «powerplay», som man ville kalt det på hockeyspråket. Liverpool ble trykket voldsomt tilbake og hadde store problemer med å etablere spill på Citys banehalvdel.

Annullert scoring

Selv om hjemmelaget hadde klart mest ball satt de ikke Loris Karius på de største prøvene, men så forsøkte Bernardo Silva seg fra distanse. Skuddet smalt i stolpen og Liverpool kunne puste lettet ut. To minutter før pause lå derimot ballen i nettet, men Leroy Sané ble avvinket for det som så ut til å være en høyt tvilsom offside.

Karius var på bærtur i feltet og bokset ballen rett i Milner som sendte ballen tilbake. Der stod Sané og satt ballen i mål, men ble avvinket for offside fordi han var bak Karius med kun én Liverpool-forsvarer bak seg. Ballen kom derimot fra Milner, og Sané skulle derfor aldri blitt vinket av for offside.

Reaksjonene ble derfor sterke da dommer Antonio Mateu Lahoz blåste av den første omgangen. City-spillerne samlet seg rundt kamplederen, og hjemmelagets manager Pep Guardiola sendte i vei noen meldinger i retning spanjolen. Da beste Lahoz seg for å sende Guardiola på tribunen, og måtte derfor se andre omgang blant tilhengerne.

Salah igjen

Liverpool fikk akkurat det de ønsket seg etter pause, en livsviktig scoring. Sadio Mane satt fart inn i Citys sekstenmeter og kom seg forbi to mann før Salah tok over showet. Kvittet seg med Ederson og lobbet iskaldt inn 1-1-målet som nærmest sendte Liverpool til CL-semien.

Vondt ble til verre for hjemmelaget da Roberto Firmino kronet en strålende kamp med bryte en fryktelig pasning fra Otamendi og tok oppgaven i egne. Brasilianeren dro seg inn i banen og trillet inn 2-1, og punkterte kampen.

I semifinalen kan Liverpool møte enten Roma, som sensasjonelt tok seg videre etter å ha sendt ut Barcelona tirsdag kveld. Vinneren av Real Madrid - Juventus (3-0 etter første) og Bayern München - Sevilla (2-1) er også mulige motstandere for Merseyside-klubben.