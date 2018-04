lAkkurat nå pøses det ut Nissan Leaf til norske kunder. Den nye generasjonen av verdens mest solgte elbil, har tatt Norge med storm. Ikke helt uventet.

Du kan derfor forberede deg på å se mange av disse på veiene i tiden framover.

Men det kommer til å være minst èn som skiller seg ut i mengden likevel. Den tilhører Ove Nilsen (43).

Ikke tilfeldig

Bilen har han akkuat fått utlevert, og det første han gjorde var å få på folien. En helt spesiell folie.

– Jeg gikk på nett og fant gamle fargeskjema fra Datsun sine rally- og racingbiler fra 70-tallet. Så fikk jeg en kompis til å lage skisser og leverte den til foliering, forteller den entusiastiske Leaf-eieren.

Mens de fleste Leaf-eiere kan kjøre rundt omtrent uten at noen løfter blikket, er det noe annet for Ove.

– Det er mange som nesten knekker nakken når de ser bilen, så jeg tror den vekker litt oppsikt, ja, humrer han.

Ove Nilsen med sin Nissan Leaf. Folien er inspirert av Datsun sine rally- og racingbiler på 70-tallet.

Beskytter lakken

Og selv om bilen har fått et langt tøffere utseende, er det i utgangspunktet praktiske årsaker som ligger bak avgjørelsen om å foliere den.

– Jeg kjører mye – og ofte går turene på bygdeveier. Da er det fort gjort at det kommer steiner og grus flyvende. Og nymotens miljølakk er ikke spesielt motstandsdyktig. Derfor ville jeg ha folie. Den gir veldig god beskyttelse. Men så tenkte jeg jo at hvis jeg først skal gjøre det, kan jeg jo gjøre det skikkelig. Dessuten var jeg litt lei av at alle kjører rundt i gråfolierte biler. Så det var jo en liten protest mot gråpesten som sprer jeg også, he, he ...

Tallet 75 som står på døra er ganske enkelt fordi det er årstallet bileieren ble født.

Den blodferske Leafen rakk ikke å kjøre mange meterne før den ble foliert.

Likte ikke elbil

Historien rundt hvordan 43-åringen endte opp med en elbil, ligner nok den som mange andre har opplevd. Skepsis ble snudd til overbevisning.

– Alt begynte da jeg som en hardbarka petrolhead satte meg ned en kveld og begynte å regne på bilholdet mitt. Jeg fikk ikke økonomien til å gå opp med fossilbil – og måtte motvillig kjøpte meg en elektrisk Kia Soul i 2015. Men nå misliker jeg ikke elbiler lengre, for å si det sånn. For meg er det elbil fra A til B – og diesel eller bensin til hobby eller spesielle aktiviteter.

Funker fint – også i Nord-Norge

Siden 2015 har Soulen blitt kjørt nesten 100.000 kilometer. Men det var ønsket om bedre rekkevidde som gjorde at den nå måtte vike.

Og Ove går ikke med på at det er umulig å kjøre elbil i Nord-Norge.

– Jeg ser på diverse forum og slikt, at folk er skeptiske til å ha elbil på bygda her. Men at det er problematisk, mener jeg å ha motbevist på disse 2,5 årene. Det går altså helt fint, selv med en bil som ikke har 300-400 kilometer rekkevidde. Når det er sagt, så skal jeg innrømme at jeg ser fram til å få flere ladestasjoner nordover fra Tromsø også.

