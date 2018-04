Ifølge Ungarns friidrettsforbund var det et ikke prestasjonsfremmende stoff som ble påvist i urinprøven han avga 13. januar i hjembyen Szombathely.

36-årige Pars sa tirsdag at han «skammer seg ubeskrivelig» over det inntrufne og skylder på «en dårlig avgjørelse fattet under en veldig vanskelig tid i karrieren og livet mitt».

Pars har deltatt i fire OL. Han er også europamester to ganger og har to VM-sølv.

Han er blitt trodd på at det forbudte stoffet ble inntatt da han var utenfor sesong og at det ikke har noen positiv effekt på prestasjonene på idrettsbanen. Trolig dreier det seg om et narkotisk stoff.

– Dette er en trist dag for ungarsk friidrett, sier forbundets generalsekretær Marton Gyulai.

