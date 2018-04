– Feilen er nå rettet og e-resept er tilgjengelig igjen. Foreløpig er ikke feilen avdekket, sier pressevakt i direktoratet for e-helse, Trine Melgård til TV 2.

Mellom halv fem og halv seks i ettermiddag var systemet nede. Etter en omstart av databasen er e-resept tilbake i normal drift.

– Legene fikk ikke foreskrevet medisiner og apotekene fikk ikke lastet ned respekter mens systemet var nede. Det var ingen fare for pasientsikkerheten da resepter kan skrives ut på papir og apotekene har rutiner for nødekspedering, sier Melgård.

Hun opplyser at slike feil sjelden oppstår og at årsaken til svikten undersøkes for å forhindre at lignende feil oppstår på nytt.

TV 2 har vært i kontakt med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som opplyser at de ikke har blitt kontaktet for å yte bistand.