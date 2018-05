I fjor høst lanserte vi i Broom vår nye bilguide. Her har leserne anledning til å skrive om bilene sine, nye eller brukte, og fortelle hva de synes.

Vi har score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass/praktiske løsninger, økonomi/kostnader og drivstoff/forbruk.

Så langt har vi totalt inne over 7.000 anmeldelser, og tallet øker jevnt og trutt.

Nissan Leaf:

At Norge er elbillandet framfor noen er det liten tvil om. Ingen andre i hele verden har kommet så langt i elektrifisering av bilparken som oss. Det er lite som tyder på at denne trenden vil snu. Tvert i mot.

Anne er en av dem som har lagt inn anmeldelse av sin Nissan Leaf. Tror du hun er fornøyd? Foto: Privat.

Lik det eller ei, men vi kjøper elbiler som aldri før.

Nissan Leaf er den største elbilsuksessen av alle. Hele 35.237 biler er levert i Norge, av modellen som også er verdens mest solgte elbil med rundt 300.000 eksemplarer.

Nå har andre generasjon kommet, også den selger som båtis en varm sommerdag.

Men hvor fornøyde er egentlig de som kjører denne litt snåle, elektriske bilen fra Nissan? Svaret får du av de som f eier og bruker en slik bil daglig. Så mange som 79 bileiere har så lagt inn sin anmeldelse av første generasjon Leaf.

Nissan Leaf har i snitt oppnådd en poengsum på 8,8 av 10 mulige. Det er et veldig sterkt tall. Men det er litt under hva eierne av Nissan X-Trail gir sin bil og det samme som en annen storselger fra Nissan, nemlig Qashqai, oppnår.

Den ser ikke så kul ut ...

... men jeg elsker å kjøre den. Det sier Anne (på bildet over) om sin Nissan Leaf fra 2015. Hun legger også til at den har litt for kort rekkevidde til impulsive turer, men kommer nok til å kjøpe elbil igjen – etter det vi forstår.

Faksimile fra Brooms bilguide.

Kunne brukt mindre strøm ...

Det er særlig to ting som går igjen på veldig mange av anmeldelsene. Det er design og rekkevidde / strømforbruk. Så også hos denne anmelderen, som utover disse tingene er veldig godt fornøyd med tingenes tilstand med sin 2013-modell som nå nærmer seg 100.000 kjørte kilometer.

Plassen trekkes også fra som et pluss av denne eieren.

Faksimile fra Brooms bilguide.

Litt blandede følelser

Eieren av denne bilen gir både mye trekk i et par kategorier, men også full pott i noen av de andre. Foto: Privat.

Denne eieren har nok ett litt ambivalent forhold til bilen sin. Dette er en av de mest negative anmeldelsene som ligger inne for Leaf, med en poengsum på 7,4 av 10 mulige.

Det er særlig utseendet, bruk av plast innvendig og kjøregleden som trekker ned. Her gis det bare 4 av 10 mulige poeng. På den annen side er vedkommende såpass fornøyd at han gir 10 poeng av 10 mulige i ett par av de andre kategoriene.

Faksimile fra Brooms bilguide.

10 av 10 mulige

Vårt inntrykk er at eierne av Nissan Leaf jevnt over er veldig fornøyde. Særlig i kategoriene "forbruk" og "økonomi / kostnader", men også når det kommer til plassen om bord.

Denne eieren er en av flere som gir bilen full pott i alle kategorier og anmeldelsen ender da opp med 10 av 10 mulige poeng på denne 2016 modellen.

Faksimile fra Brooms bilguide.

