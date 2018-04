1. august i fjor sto Robbie Williams på scenen i Granåsen. 35.000 elleville trøndere hadde tatt veien for å få med seg showet til popstjernen.

Ifølge arrangør Trondheim Concerts, opplevde Williams konserten som et av turneens høydepunkter, rapporterte Nea Radio.

Dagen etter konserten skrev riksmediene om en voldtektsanmeldelse. Den angivelige voldtekten skulle ha funnet sted like utenfor konsertområdet.

En 26 år gammel kvinne fortalte politiet at hun hadde blitt overfalt av to mørkhudede menn.

Den ene skal ha holdt henne fast – den andre skal ha voldtatt henne. Kvinnen fortalte at hun ikke visste hvem de to mennene var.

Risikerer selv fengsel

Politiet festet imidlertid ikke lit til kvinnens forklaring. Nå er hun tiltalt for å ha levert en falsk anmeldelse. 26-åringen risikerer inntil ett års fengsel.

– Vi mener at etterforskningen har vist at det ikke har funnet sted en voldtekt, og at anmeldelsen hennes dermed er falsk, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til TV 2.

Aktor i saken mot den 26 år gamle kvinnen, statsadvokat Per Morten Schjetne. Her avbildet i en tidligere sak. Foto: NTB Scanpix

Politiet mener at de kan følge kvinnens bevegelser gjennom hele konsertområdet. Hun skal sammen med samboeren sin ha oppsøkt helsepersonell og fortalt at hun hadde vondt i ryggen.

Deretter skal hun ha tatt en drosje ned til Trondheim sentrum, noe som bekreftes av helsepersonalet.

Da hun kom til byen, oppsøkte kvinnen politiet og anmeldte den angivelige voldtekten.

– Forekommer sjeldent

Schjetne forteller at politiet også har flere vitner som har observert kvinnens bevegelser på konsertområdet.

– Dette er vanskelige saker, men vi mener det er viktig å straffeforfølge personer som leverer falske anmeldelser. Dette ødelegger for de som blir utsatt for kriminalitet.

– Derfor er vi opptatt av å snu saker som vi mener er uriktige, sier statsadvokaten.

Schjetne forteller at denne typen saker forekommer sjeldent.

Hovedforhandlingen begynner i Sør-Trøndelag tingrett 6. juni. Det er satt av to dager til saken.

– Sjokkerende

Kvinnens forsvarer, advokat Arve Røli, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld etter tiltalen. Kvinnen mener at hun ble overfalt og voldtatt av to menn.

Han vil ikke gå inn på hvordan de vil gå frem i rettssaken for å sannsynliggjøre at kvinnens historie stemmer.

– Hvordan går det med din klient nå?

– Å anmelde en voldtekt, for så å bli møtt med en anklage om falsk anmeldelse er sjokkerende og belastende. Jeg verken kan eller vil si noe mer utover det, sier Røli.