Mange er kanskje ikke en gang klar over at bilprodusenten Lada fortsatt eksisterer. Men det gjør de. Ikke bare det – Lada lanserer stadig vekk nye modeller også.

Dog kanskje ikke av de største og mest innovative, men allikevel.

De skal virkelig ha for at de står på med blant annet sin mest seiglivede modell – Niva.

Nesten uforandret

Lada ble lansert i 1976 – altså for godt over 40 år siden! Da er det kanskje på høy tid med en ny modell, vil nok mange si. Det er det også. Den skal visstnok komme, men lar vente på seg.

Niva har etter hvert opparbeidet seg en skikkelig ikon-status. Den er en arbeidsjern og en habil offroader, med en framkommelighet som er helt unik. Man kan saktens lure på hvorfor dagens Niva heter 4x4 Urban. Det er nemlig vanskelig å tenke seg en mindre urban bil enn nettopp denne.

Lada begynte planleggingen av Niva i 1971. Men først i 1976 ble den lansert, med salgsstart i 1977. Siden har den vært mer eller mindre uforandret. Dog med noen mindre forandringer på felger, støtfangere og noen andre småtterier.

Lada Niva kom i 1977 og produseres fortsatt.

Aprilspøk fra BMW

Nå kommer de altså med en nyhet til. En litt sær en, vil nok mange mene. Og faktisk den samme nyheten som BMW hadde som aprilspøk. BMW påsto nemlig at de skulle tilby sin nye SUV X2 i kamuflasjefarger. Det skulle de jo ikke. Det var bare tull og tøys.

Du har nok allerede gjettet hvem som kommer å til by sin bil i kamuflasjefarger. Det er selvfølgelig Lada og årets største, og eneste, oppdateringen på Lada Niva i 2018. Vi må må vel også innrømme at vi synes at den kler disse fargene bedre enn hva BMW X2 ville ha gjort.

Vi synes også at det er både litt morsomt og kult at de faktisk bare gjør det. Uten å bry seg om hva som er politisk korrekt, eller ei.

For drøyt 4.000 kroner ekstra leverer nå Lada sin Niva i kamuflasje-farger.

Koster 85.000 kroner

Det er også så langt vi kan komme på i farten, den eneste sivilbilen som leveres fra fabrikk med kamo-lakk.

Niva var forresten den første bilen Lada bygget helt selv og som ikke har Fiat-gener i seg. I Russland koster en ny Niva nå 534.000 rubler. Det tilsvarer ca 85.000 norske kroner. Det er slett ikke ille, sett med norske øyne, for en ekte billegende. Om du vil ha Niva med kamo-farger, koster det deg drøyt 4.000 kroner ekstra.

