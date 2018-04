Ulykken skjedde mandag på artisten Øivind «Elg» Elgenes (60) sin eiendom i Kristiansund.

Elgenes skulle felle et tre med en motorsag da det gikk galt, forteller han til TV 2.

– Jeg har en stor eiendom hvor jeg feller en del skog. I går gikk vi tom for ved, så jeg skulle ta ned et tørt tre som sto i skogen rett overfor huset vårt. Jeg skulle bare gjøre det i full fart, så jeg brukte ikke vernebukse, forteller Elgenes.

Det artisten ikke visste, var at det hadde vokst en ståltråd inn i treet. Da motorsagen traff denne, mistet Elgenes fotfestet og motorsagen glapp.

– Motorsagen falt på leggen min, og den skrellet av huden. Det ble et stygt sår og en god del blod, forteller han.

Sydde 26 sting

Elgenes var derimot ikke hardere skadet enn at han kom seg til legevakten selv. Der måtte såret sys.

PÅ KRYKKER: «Elg» måtte sy 26 sting etter ulykken. Foto: Privat

– Motorsagen hadde slipt av mye hud og kjøtt, så de måtte sy 26 sting, forteller han.

– Var det smertefullt?

– Klart kjenner du 26 sting, sier han.

Artisten mener at ulykken kunne endt mye verre dersom motorsagen traff blodårer eller sener, og han er glad for at han ikke ble mer alvorlig skadet.

– Det var en tabbe. Jeg burde skjønne at et kjede med stål er litt sterkere enn huden min. Husk vernebukser, sier Elgenes.

Han ble derimot ikke særlig skremt av ulykken, forteller han.

– Kona mi ble mer skremt, sier han.

Direktesending på lørdag

Elgenes er en av de seks siste deltakerne i musikkonkurransen Århundrets stemme på TV 2.

Lørdag skal han stå på scenen og synge låten «It Don't Mean a Thing (If it Ain't Got That Swing)», når 30-tallet er i fokus i programmet.

REVET OPP: Slik så buksen ut etter møtet med motorsagen. Foto: Privat

Øvingen og forberedelsene frem mot lørdagens direktesending går som normalt, til tross for at han må gå på krykker de kommende dagene.

– Jeg må bare øve på teksten, så det går fint. Jeg er ingen danser uansett, så jeg holder meg ganske rolig på scenen. Jeg får svinge litt med armen, sier han og ler.

Seks deltakere igjen

Det er nå seks artister igjen i Århundrets stemme – musikkkonkurransen hvor kjente artister skal synge låter fra de siste hundre årene

De som står igjen er Frida Ånnevik (33), Eirik Søfteland (29), Chris Medina (34), William Hut (44) og Daniel Owen (18), samt Elgenes.

Forrige lørdag var det Jannike Kruse (42) som fikk færrest stemmer og ble sendt ut av konkurransen. Etter resultatet kom Kruse med en utblåsning på scenen, hvor hun påpekte at kun kvinner har blitt sendt hjem så langt.

Tidligere har også Marianne Sveen (36), Guri Schanke (56) og Nosizwe Baqwa (35) blitt stemt ut.

Se Århundrets stemme lørdager klokkken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.