Det er i et Facebook-innlegg at tidligere Sp-leder Ola Borten Moe går ut mot kulturminister Trine Skei Grandes (V) omtale av det som skjedde under Moes bryllup i 2008.

«På vårt bryllup i august 2008 hadde daværende stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande, sex med en slektning av meg på 17 år. Mange var tilstede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet», skriver Moe.

– Mistenkeliggjøring

Videre skriver den tidligere nestlederen at det ble inngått en avtale om at ingen av partene skulle omtale det som skjedde offentlig.

«Skei Grande valgte imidlertid å kommentere denne og andre saker i et stort intervju i Aftenposten 16. januar under premisset om at hun levde med trusler som følge av sitt politiske engasjement, og at mange forsøker å skremme henne fra innflytelse. Videre får vi vite at hun har fortalt sin historie til Statsministeren og at hun kan ha gjort dumme ting på fest».

«Det er ingen innrømmelse av forholdet. Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert», skriver Moe.

Han sier han ikke tviler på at Trine Skei Grande har vært utsatt for mye ufin oppførsel og trusler i politikken, men at han mener denne saken definitivt ikke er blant dem.

– Ikke greit

Moe sier Grandes omtale av saken gjør det vanskelig å sitte igjen med et annet inntrykk enn at det er hans slektning som forteller en drøy historie for å fremme en politisk agenda og egen økonomisk vinning.

«Det hersker ingen tvil om de faktiske forhold. Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier», sier Moe, og fortsetter:

«Det er ikke greit. Det min slektning har fortalt er sant, det fortjener ikke å bli mistenkeliggjort».

Trine Skei Grande sier overfor TV 2 at hun ikke vil kommentere Moes utspill.

– Dette har jeg ikke kommentert, jeg kommenterer det ikke og jeg kommer heller ikke til å gjøre det, sier Grande.

Venstre-lederen har tidligere snakket om hendelsen i et intervju med Aftenposten.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, har Grande uttalt.

– Underlig tidspunkt

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, har vanskelig for å forstå hvorfor Ola Borten Moe har lagt ut et slikt Facebook-innlegg.

– Han mener åpenbart at Trine Skei Grande har mistenkeliggjort hans slektning, senest i et påskeintervju med VG Helg, publisert for halvannen uke siden. Jeg mener du skal lese den artikkelen i aller verste mening, for å konkludere med noe slikt.

– Så han tar feil når han kritiserer Grande for å ha mistenkeliggjort slektningen sin?

– Det er opp til han å vurdere hvilket inntrykk han sitter igjen med. Men jeg har ikke det samme inntrykket. Etter å ha snakket med en rekke kilder og lest og sett det meste av artikler og innslag om saken, er mitt klare inntrykk at de to hadde frivillig sex i åkeren. Verken mer eller mindre, sier Eriksrud.

Han mener derfor det fremstår som underlig at Borten Moe føler det nødvendig å komme med et slikt angrep på Trine Skei Grande på dette tidspunktet.

– Trine Skei Grande har vel aldri bekreftet den seksuelle relasjonen offentlig, annet enn å si at hun ikke er noen overgriper i et intervju med Aftenposten. Det kan hende Borten Moe mener hun burde vært tydeligere på at dette var frivillig sex, men det spørsmålet må Sp-nestlederen selv svare på, sier Eriksrud.

– Venstre har landsmøte til helgen. Vil denne saken påvirke det?

– Det har den for så vidt allerede gjort. Dette forstyrrer Trine Skei Grandes forberedelser til det landsmøtet som skulle bli en hyllest av henne som leder, av valgseieren og at Venstre er gått inn i regjering.