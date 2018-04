Nederlandske myndigheter har avgjort at landets første musikalske vei skal bli lydløs.

Årsaken er en lang rekke klager fra naboene langs N357 i den søvnige landsbyen Jelsum.

Flere av landsbyens 195 innbyggere sammenligner lydene veien lager med psykisk tortur.

Meningen var at den musikalske veien, som kostet nærmere 800.000 å lage, skulle forhindre råkjørere ved å spille Friesland-regionens offisielle hymne når bilistene kom kjørende i over 60 km/t.

På denne måten håpet myndighetene at bilistene ville kjøre saktere på veien, som har en fartsgrense på 50 km/t.

Musikk 24 timer i døgnet

«Du nærmer deg nå en syngende vei», står det på skiltet som nylig ble satt opp i byen.

Så fort bilen entrer N357 i høyere fart enn det som er tillatt, braker det løs i stripene som er plassert langs veien.

Deretter blir den mektige hyllesten til regionen, «De âlde Friezen», altså «De gamle friserne», spilt av.

Lytt til sangen her:

Hvis bilene bak også kjører for fort, blir sangen spilt på nytt og på nytt.

Det tok ikke lang tid før lokalbefolkningen ga uttrykk for stor frustrasjon, etter å ha hørt sangen bli spilt av både dag og natt.

– Sangen er fin, men ikke 24 timer i døgnet. Jeg blir gal. Du kan ikke sitte ute og du kan ikke sove om natten, sier nabo Sijtze Jansma til RTL Nieuws.

– Du må like Frieslan-sangen veldig godt for å orke å høre på den hele dagen og hele natten, sier en annen.

– Det er psykisk tortur, konstanterer en tredje person som bor langs veien.

Tok ikke høyde for klagene

Talsmann Gerrit Hofstra i Friesland-regionen sier at de ikke tok høyde for at sangen skulle bli spilt av så hyppig og så høyt.

– Meningen var at det skulle være en morsom kampanje, sier han.

Og:

– Den sørger for veisikkerhet. På denne måten skulle ikke bilistene ha noe problem med å fjerne foten fra gassen. Ingen forutså disse bieffektene. Den syngende veien blir derfor stille fra og med denne uka.