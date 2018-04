Kjennelsen omtales av den brasilianske TV-kanalen Globo , som siteres av NRK.

Dommen falt mandag i en domstol i Barcarena, og påtalemyndigheten i delstaten Pará fikk delvis medhold i sitt krav.

Norsk Hydro ble pålagt å stille bankgaranti for 150 millioner brasilianske real – om lag 340 millioner kroner – for å dekke fremtidige krav om erstatning fra myndigheter og beboere i området rundt fabrikken Alunorte.

Mange tusen søksmål mot Norsk Hydro har blitt levert inn til en lokal domstol i Barcarena. Søksmålene har vært knyttet til et utslipp av bauksittrester fra aluminaverket Alunorte i byen Barcarena i 2009.



Hydro har hevdet at undersøkelser av elvevannet i området har vist at utslippet ikke førte til betydelige skader. Lokale innbyggere i Barcarena har på sin side hevdet at fisken forsvant og at avlingene ble dårligere da bauksittrestene havnet i elva Murucupi.

(©NTB)