Janne Jemtland ble meldt savnet av sin egen ektemann rett før nyttår. I over to uker var hun sporløst forsvunnet.

Da ektemannen ble pågrepet og siktet i saken, fikk politiet et gjennombrudd og liket av den savnede kvinnen ble funnet i Glomma ved Eid bru i Våler.

Mandag ble ektemannen varetektsfengslet i 12 nye uker.

Tirsdag får TV 2 bekreftet at tiltalte ikke vil anke, og godtar dermed 12 ukers videre varetektsfengsling. Det sier forsvarer for mannen Ida Andenæs.

I fengslingskjennelsen skriver retten at den mener det foreligger en meget sterk sannsynlighet for at siktede er skyldig i drap.

Ektemannen ba retten om å bli løslatt fra varetekt, men dette ønsket ble altså ikke etterfulgt av retten. Ifølge kjennelsen skal hensynet til barna ha vært årsaken til dette ønsket.