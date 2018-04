Frode Viken døde 31. mars, bare 63 år gammel.

Tirsdag var familie, venner og store deler av norsk musikkbransje på plass i Namsos kirke for å hylle gitaristen, låtskriveren og komponisten, og for å ta et siste farvel.

Bisettelsen ble åpnet med «Vinsjan på kaian» som preludium spilt på orgel, før den rørende sangen «Det fine vi hadd’ sammen», fremført av Bjarne Brødbo og D.D.E.

«Vi hadd’ ei herlig tid Skull’ så gjern’ ha gjort alt om igjen / Glad for at æ fikk ha dæ som venn / Vi levd livet mens vi gjor det» sang bandet, tydelig preget av sorg.

– Ville ikke forlate familien

– For Frode Viken ble D.D.E en drøm han kunne leve i i 25 år, sa presten Petter N. Dille til en fullsatt kirke.

– Frode var ikke redd for å dø, for hadde fått gjort alt det han drømte om. Men han var ikke klar for å forlate familien, sa presten videre.

Helt til det siste var Viken med i D.D.E så mye han klarte. Men til slutt satte sykdommen en stopper for det.

Sønnen hans Daniel Viken tok over som vikar i D.D.E da farens sykdom ble overveldende. I kirka spilte han en rørende musikalsk hyllest til faren sin.

BISETTES: Her er programmet fra Namsos kirke. Foto: Heidi Vænes/TV 2

HYLLET PAPPA: Daniel Viken hyllet sin far i kirken. Foto: TV 2

– Det bli verst for dere, sa du, men det er du som måtte reise. Til vi møtes igjen, pappa – jeg elsker deg, sa Daniel Viken.

Deretter sa alle i D.D.E noen ord hver, tydelig preget av gråt og tung sorg.

– Frode, du har laget så mange fantastiske låter. Og så har du laget noen ikke så fantastiske låter. For du var opptatt av balanse, og du ville lage dem alle. Dersom du skulle skrive hiten, så ville du også skrive de andre sangene. Det er vi glade for i dag, sa Bjarne Brøndbo, før han måtte avbryte fordi sorgen ble for stor.

Deretter la bandmedlemmene roser på kista, før de sang «Nykoka kaffe».

– Det som har skjedd her i dag, var etter ønsker fra familien. De ønsket at vi skulle opptre her i dag, og det var godt å kunne bidra. Det var ekstra sterkt å spille «Nykoka kaffe», det er den næreste sangen han hadde, som han skrev til sin kone, Hilde, sier Bjarne Brøndbo til TV 2 like etter bisettelsen.

BAR UT KISTA: Bjarne Brøndbo og Frode Vikens sønn Daniel Viken var blant de som bar ut kista. Foto: TV 2

Etterlater seg familie

Viken etterlater seg kone, to barn og fire barnebarn.

Viken ble født den 30. mars 1955 i Namsos. Allerede i 1985 ble han med i bandet After Dark som bassist.

På 70-tallet vikarierte han også som bassist i en periode i Prudence. Da D.D.E. ble til i 1992 byttet han ut bassen med gitar. I fjor var han en av de to første til å bli innlemmet i Wood of Fame under Woodland-festivalen i Namsos, og han er kjent som låtskriveren bak flesteparten av D.D.Es låter.